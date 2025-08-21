En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Desarticulan banda dedicada a estafas telefónicas con tres detenidos

La Policía de la Departamental Río Segundo desarticula una organización delictiva dedicada a estafas telefónicas. Se realizaron allanamientos en varios barrios y se secuestraron numerosos dispositivos y tarjetas de crédito. 

21/08/2025 | 15:25Redacción Cadena 3

FOTO: Desarticulan banda dedicada a estafas telefónicas con tres detenidos

A las 11:30 horas, la Policía de la Departamental Río Segundo desmanteló una organización delictiva dedicada a estafas telefónicas tras una serie de allanamientos en los barrios 16 de Noviembre, Cárcano, Empalme y Las Violetas. 

Fueron detenidos dos hombres de 37 y 38 años y una mujer de 24, todos con antecedentes delictivos, imputados por estafa y asociación ilícita. 

Los individuos estarían vinculados a estafas telefónicas en las localidades de Río Segundo, Oncativo, Oliva y Las Varillas. Durante los operativos, se secuestraron 10 teléfonos celulares, 2 posnet y 24 tarjetas de crédito y débito relacionadas con la causa. 

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de la Dra. Patricia Baulies.  

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho