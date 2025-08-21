Desarticulan banda dedicada a estafas telefónicas con tres detenidos

A las 11:30 horas, la Policía de la Departamental Río Segundo desmanteló una organización delictiva dedicada a estafas telefónicas tras una serie de allanamientos en los barrios 16 de Noviembre, Cárcano, Empalme y Las Violetas.

Fueron detenidos dos hombres de 37 y 38 años y una mujer de 24, todos con antecedentes delictivos, imputados por estafa y asociación ilícita.

Los individuos estarían vinculados a estafas telefónicas en las localidades de Río Segundo, Oncativo, Oliva y Las Varillas. Durante los operativos, se secuestraron 10 teléfonos celulares, 2 posnet y 24 tarjetas de crédito y débito relacionadas con la causa.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de la Dra. Patricia Baulies.