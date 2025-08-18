FOTO: Del otro lado del mostrador: el exgendarme que llevaba 4 kilos de cocaína en una mochila

Un ex gendarme fue imputado y recibió prisión preventiva por circular con más de cuatro kilos de cocaína en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.

De acuerdo a la acusación, el hombre, identificado como V.C., se movilizaba a pie desde Virgen de Güer Aike en dirección a la capital provincial cuando fue interceptado por personal de Gendarmería Nacional.

El implicado intentó evadir el control, motivo por el que los oficiales procedieron a requisarlo y un perro antinarcóticos de la fuerza federal detectó que una mochila contenía droga.

Al revisar el interior del objeto, los gendarmes encontraron cuatro paquetes envueltos en nailon negro que llevaban 4.163,2 gramos de clorhidrato de cocaína, mientras que al involucrado se le secuestró su celular, un documento que pertenecía a otra persona y la llave de un auto.

El ex gendarme -que fue dado de baja por deserción- declaró ante el juez de Garantías Claudio Marcelo Vázquez que transportaba el estupefaciente por un encargo de terceros, a quienes no identificó.

En este contexto, el sindicado permanecerá detenido durante 90 días en la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina.