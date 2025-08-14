Del llanto, a la tranquilidad: la reacción de Julieta Prandi tras la condena

FOTO: Del llanto a la tranquilidad: la reacción de Julieta Prandi tras el revés judicial a su exmarido

La montaña rusa emocional que significó el juicio por abuso sexual para Julieta Prandi tuvo un nuevo capítulo de angustia y posterior alivio este jueves. Su abogado, Javier Baños, reveló que la conductora llamó llorando al enterarse de que la nueva defensa de su exmarido, Claudio Contardi, había presentado un habeas corpus para intentar liberarlo, pero que recuperó la calma cuando le comunicó que la Justicia había rechazado el pedido.

Según supo Noticias Argentinas, el letrado relató en primera persona cómo vivió la conductora las horas posteriores a la condena. "Hoy a la mañana Julieta Prandi me llamó llorando cuando se enteró que había interpuesto el habeas corpus. Ahí la tranquilizamos y ahora le acabo de avisar que rechazaron el habeas, así que estaba más tranquila", contó Baños.

El testimonio del abogado expone el calvario que sigue atravesando la víctima, incluso después de haber conseguido un veredicto condenatorio. La noticia del recurso presentado por la defensa de Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión y trasladado a la alcaidía de Melchor Romero, le generó un nuevo pico de angustia y temor.

Finalmente, la decisión de la Cámara de Apelaciones de rechazar el planteo le devolvió parte de la calma a la conductora, que el miércoles, tras escuchar la sentencia, había asegurado: "Hoy vuelvo a vivir".