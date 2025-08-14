En vivo

Susana Buontempo

Argentina

Susana Buontempo

Rosario

Música

Música

Del llanto, a la tranquilidad: la reacción de Julieta Prandi tras la condena

Su abogado, Javier Baños, contó que la conductora "llamó llorando" al enterarse del pedido de libertad de Contardi. "Ahora está más tranquila", aseguró.

14/08/2025 | 23:41Redacción Cadena 3

FOTO: Del llanto a la tranquilidad: la reacción de Julieta Prandi tras el revés judicial a su exmarido

La montaña rusa emocional que significó el juicio por abuso sexual para Julieta Prandi tuvo un nuevo capítulo de angustia y posterior alivio este jueves. Su abogado, Javier Baños, reveló que la conductora llamó llorando al enterarse de que la nueva defensa de su exmarido, Claudio Contardi, había presentado un habeas corpus para intentar liberarlo, pero que recuperó la calma cuando le comunicó que la Justicia había rechazado el pedido.

Según supo Noticias Argentinas, el letrado relató en primera persona cómo vivió la conductora las horas posteriores a la condena. "Hoy a la mañana Julieta Prandi me llamó llorando cuando se enteró que había interpuesto el habeas corpus. Ahí la tranquilizamos y ahora le acabo de avisar que rechazaron el habeas, así que estaba más tranquila", contó Baños.

El testimonio del abogado expone el calvario que sigue atravesando la víctima, incluso después de haber conseguido un veredicto condenatorio. La noticia del recurso presentado por la defensa de Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión y trasladado a la alcaidía de Melchor Romero, le generó un nuevo pico de angustia y temor.

Finalmente, la decisión de la Cámara de Apelaciones de rechazar el planteo le devolvió parte de la calma a la conductora, que el miércoles, tras escuchar la sentencia, había asegurado: "Hoy vuelvo a vivir".

Lectura rápida

¿Qué generó angustia en Julieta Prandi? La noticia del habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi.

¿Quién es el abogado de Prandi? Su abogado es Javier Baños, quien comunicó la situación a la conductora.

¿Qué decidió la Cámara de Apelaciones? Rechazó el pedido de habeas corpus de la defensa de Contardi.

¿Qué condena recibió Contardi? Fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual.

¿Cuál fue la reacción de Prandi tras la sentencia? Aseguró: "Hoy vuelvo a vivir" tras conocer el veredicto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

