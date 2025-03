Defensa sólida, goles y pelota parada: las tres armas de Newell’s ante Boca

Por Gonzalo Calvigioni

Esta tarde, Newell’s Old Boys recibe a Boca Juniors desde las 19:30 en el Coloso Marcelo Bielsa. Con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla, el conjunto dirigido por Cristian Fabbiani buscará aprovechar el factor local para dar un golpe al equipo de Gago.



Los tres puntos fundamentales para que Newell's pueda hacerse con la victoria:



En primer lugar, la solidez defensiva será clave para contrarrestar los ataques de Boca. Con una línea de cuatro defensores, el equipo rosarino buscará neutralizar las llegadas de los xeneizes. Mantener el orden en el fondo será importante para evitar sorpresas.



El segundo aspecto es la necesidad de mejorar la efectividad en las jugadas de gol. Newell’s tuvo problemas para concretar las oportunidades que genera, y su delantero aún no marcó. Cocoliso González tendrá la oportunidad de romper esa racha negativa y darle aire al equipo con un gol que podría ser fundamental para el resultado final.



Por último, el aprovechamiento de la pelota detenida es otro de los puntos en los que Newell’s debe mejorar. Aunque el equipo cuenta con ejecutantes de calidad como Ever Banega, las jugadas a balón parado no fueron capitalizadas de manera efectiva. Si logran aprovechar estos momentos, ya sea con un remate directo de Banega o con un cabezazo de un defensor, las posibilidades de triunfo aumentarán considerablemente.