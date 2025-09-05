Declara en el juicio la mujer acusada del homicidio de su hijo en Salta
Lidia Raquel Cardozo manifestó que solo responderá preguntas de las partes.
05/09/2025 | 11:58Redacción Cadena 3
Lidia Raquel Cardozo, la mujer que está acusada del homicidio de su hijo Guillermo Leonel Francia, de 11 años, en Salta, declara en el juicio y manifestó que solo responderá preguntas de las partes.
El Ministerio Público Fiscal provincial anunció que en la audiencia de este viernes la acusada decidió prestar testimonio frente al Tribunal, aunque solo expuso que responderá preguntas de la fiscalía, querella y defensa.
Días atrás cinco psicólogos declararon y anunciaron que el menor sufrió “malos tratos” y que “se había sobreadaptado a la situación que le tocaba vivir”.
Cardozo se encuentra acusada por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones leves agravadas por el vínculo.
[Fuente: Noticias Argentinas]