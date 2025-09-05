En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Declara en el juicio la mujer acusada del homicidio de su hijo en Salta

Lidia Raquel Cardozo manifestó que solo responderá preguntas de las partes.

05/09/2025 | 11:58Redacción Cadena 3

FOTO: Declara en el juicio la mujer acusada del homicidio de su hijo en Salta

Lidia Raquel Cardozo, la mujer que está acusada del homicidio de su hijo Guillermo Leonel Francia, de 11 años, en Salta, declara en el juicio y manifestó que solo responderá preguntas de las partes.

El Ministerio Público Fiscal provincial anunció que en la audiencia de este viernes la acusada decidió prestar testimonio frente al Tribunal, aunque solo expuso que responderá preguntas de la fiscalía, querella y defensa.

Días atrás cinco psicólogos declararon y anunciaron que el menor sufrió “malos tratos” y que “se había sobreadaptado a la situación que le tocaba vivir”.

Cardozo se encuentra acusada por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones leves agravadas por el vínculo.

Lectura rápida

¿Quién es la acusada en el juicio? Lidia Raquel Cardozo es la mujer acusada. ¿Qué delito se le imputa? Es acusada de homicidio agravado por el vínculo y lesiones leves agravadas por el vínculo. ¿Qué declaró en el juicio? Manifestó que solo responderá preguntas de las partes. ¿Qué revelaron los psicólogos? Anunciaron que el menor sufrió “malos tratos” y se había sobreadaptado a su situación. ¿Cuándo ocurrió la declaración? La declaración fue este viernes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho