Damfield: una audiencia abre la puerta a un acuerdo entre partes

El conflicto judicial que mantiene paralizada la construcción del barrio cerrado Damfield en Funes puede encontrar una instancia de conciliación. La jueza Susana Gueiler, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 18, fijó una audiencia para el próximo 12 de septiembre a las 9 de la mañana, con la presencia de representantes de la provincia de Santa Fe y de los desarrolladores del proyecto.

La audiencia se enmarca en la acción de amparo que inició el consorcio de empresas impulsoras del barrio cerrado, luego de que el Gobierno provincial resolviera clausurar la obra. La medida oficial se tomó en 2024 en base a informes técnicos que señalaban riesgos y observaciones sobre el uso del suelo y la planificación hídrica de la zona.

No obstante, en las últimas semanas las partes acordaron la realización de nuevos estudios técnicos, que ya están en marcha. “No descartamos que esta instancia de conciliación permita explorar alternativas”, deslizó una fuente vinculada al proceso judicial.

Si bien Damfield planteó un barrio privado alrededor del predio deportivo, y las demoras en la entrega le generaron una denuncia penal por estafa de parte del futbolista Denis Rodríguez, en la nueva etapa no descartan una reformulación del proyecto original, con cambios en la superficie edificable o en los parámetros de uso del suelo. Si podrán o no construirse viviendas es clave.

Mientras tanto, el expediente judicial original y técnico sigue su curso -ajeno a la ruidosa y llamativa irrupción del juez federal Gastón Salmain- y el pedido central de los desarrolladores, con el patricio del abogado Hernán Martínez, es que la Justicia avance con una resolución de fondo sobre la validez o no de la clausura. Sin embargo, de manera subsidiaria, habían solicitado esta audiencia que ahora quedó fijada por la magistrada, en lo que interpretan como una puerta para el diálogo.

El contexto también sumó en las últimas horas un dato saliente: la salida del ingeniero Marcelo Ruiz como subsecretario de Planificación Hídrica de la provincia. Su gestión había sido cuestionada por sectores empresarios vinculados al desarrollo de Damfield, quienes atribuían parte de las trabas al loteo a su posición.

El 12 de septiembre, en Tribunales, se abrirá una ventana que muchos consideran clave: un espacio donde la provincia y los desarrolladores podrían sentarse a buscar una salida consensuada que permita destrabar un conflicto que ya lleva meses y millones de dólares en juego.

La causa penal

La denuncia de Rodríguez, primo de Maxi, quedó a cargo del fiscal provincial Ramiro González Raggio, quien citó como testigos a funcionarios del Gobierno y pidió informes para seguir analizando si los integrantes de la desarrolladora Davik S.A cometieron o no algún delito.

Con información de Hernán Funes.