FOTO: Culpable por el asesinato de Bastián: un policial condenado por la justicia

El policía Juan Alberto García Tonzo fue declarado esta noche culpable del asesinato de Bastián Escalante, un niño de 10 años, ocurrido el 10 de julio de 2024 en la localidad bonaerense de Wilde.

Un jurado popular entregó su veredicto ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de Avellaneda, encabezado por la jueza María Angélica Sayago del Castillo, y luego de más de tres horas de debate encontraron a Tonzo responsable del delito de tentativa de homicidio agravada con uso de arma y exceso de la legítima defensa, por unanimidad, y por el homicidio por uso de arma de fuego de Bastián por diez de los doce votos.

Ese día, delincuentes intentaron asaltar a Tonzo y éste respondió con varios disparos, uno de los cuál impactó en el cuerpo del menor, quien salía de entrenar en el club Sociedad de Fomento del barrio La Carne de Wilde junto a su madre.

"Estamos en paz y muy conformes con el fallo", reveló a la Agencia Noticias Argentinas Johana, madre de Bastián tras conocer el veredicto del jurado.

Antes, la fiscalía y la querella habían solicitado fuese declarado culpable por el delito de homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de armas.

En tanto, fuentes del caso informaron que durante la lectura de alegatos los particulares damnificados y la fiscal de juicio solicitaron que se reconozca la responsabilidad del uniformado en el asesinato del menor, mientras que la defensa pidió que se lo declare culpable por homicidio doloso.

Por su parte, Tonzo afirmó que disparó por “miedo y nerviosismo” al momento de ser atacado por motochorros, al tiempo que sostuvo: “Nunca ví al nene”.

De acuerdo a su testimonio, aquel día llegó a la Escuela Técnica N°3 para buscar a su hija, bajó de la moto y observó cómo se le acercaban dos motos con cuatro hombres con el objetivo de robarle.

Conforme a su declaración, uno de los delincuentes le dijo: “Quedate quieto o te mato”. En ese instante, extrajo su arma reglamentaria, dio la voz de alto y abrió fuego contra los atacantes.

Asimismo, el policía sostuvo que, “al escuchar detonaciones”, decidió repeler la agresión, motivo por el que una de las motocicletas se dio a la fuga, pero la otra no. “Sentí nerviosismo y miedo. Traté de resguardar mi vida”, agregó el oficial, quien se escondió detrás de un poste y comenzó a efectuar disparos.

Luego, oyó los gritos de socorro de Johana, la madre de Bastián, quien se encontraba en el suelo tras recibir dos tiros: “Vi a una mamá con un nene en un charco de sangre”.

El acusado afirmó que experimentó una sensación de “desesperación” por la situación, pero “no sabía” de qué manera “ayudar”.

“Nunca vi al nene”, reveló, mientras que admitió haber tenido un comportamiento negligente: “Cuando disparé, interpreté que estaba en peligro”.