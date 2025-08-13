FOTO: Cuatro detenidos, uno con pedido de captura, por conducir una camioneta melliza

Cuatro delincuentes, uno con pedido de captura, fueron detenidos por circular a bordo de una camioneta melliza y llevar consigo un inhibidor y un rompe cristales en el barrio porteño de Saavedra.

Oficiales de la División Anillo Digital, que se hallaban en tareas preventivas, fueron informados por el paso de una camioneta Toyota Hilux, en dirección al Río de la Plata, con “alerta por hurto de chapa y figuraba como posible vehículo mellizo”.

Los oficiales ubicaron al rodado en una estación de servicio, ubicada frente al Parque Sarmiento, por lo cual identificaron y requisaron a los tres hombres y la mujer que la ocupaban.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas destaca que el conductor tenía un pedido de captura de la Fiscalía de Flagrancia del Distrito Pilar, del Departamento Judicial de San Isidro, del 19 de marzo último.

Ante testigos, los efectivos requisaron la camioneta y hallaron un dispositivo inhibidor Pandora modelo D-670, al que algunos le llaman “llave maestra”, por ser utilizada por delincuentes para abrir vehículo tras neutralizar las señales de cierre.

También incautaron una caja con herramientas, entre ellas un rompe cristales, guantes de trabajo, cables con puerto HDMI, y $140 mil.

A su vez, se comprobó que uno de los ocupantes de la camioneta también tenía una llave de un auto Chevrolet Onix que se encontraba estacionado a unos metros.

En cuanto a la camioneta, utilizaba una patente original pese a que tiene un sumario por extravío del 29 de julio último por parte de la Comisaría Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad, por lo cual debería utilizar el duplicado.

Hecha la consulta judicial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y correccional 41, a cargo de Jorge De Santo, ordenó la detención de las cuatro personas.

Además, se labraron actuaciones por encubrimiento, el secuestro de los dos vehículos y de los elementos hallados en la camioneta. Por último, se notificó al Juzgado de Rogatorias respecto del pedido de captura de la fiscalía de Pilar.