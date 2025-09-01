FOTO: Cuándo deja de llover en el AMBA: mapa en vivo de la tormenta

Tras un domingo con lluvias durante casi toda la jornada, se mantiene el mal clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con pronósticos de tormentas para el inicio de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional preveía lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad para este lunes.

El fin de semana tuvo tiempo inestable, con muchas nubes el sábado pero sin precipitaciones, y con lluvias desde la madrugada del domingo.

Cuándo se van las lluvias y tormentas de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos precipitaciones para este lunes, que tendría tormentas fuertes en la madrugada, pasando a lluvias en la mañana, y mejorando desde la tarde con cielo nublado y mayormente nublado. El termómetro iría desde 12 hacia 16 grados.

Para el martes se espera por el regreso de las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 8 y 17 grados.

Mapa de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir el avance de las lluvias en tiempo real, con el mapa interactivo de Windy.com , que permite visualizar minuto a minuto cómo se desplazan las precipitaciones.