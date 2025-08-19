FOTO: Crimen de Uma Aguilera: el menor será juzgado en un juicio abreviado

El menor acusado del robo y crimen de la niña Uma Aguilera, hija de un custodio de la ministra Patricia Bullrich, será juzgado en un juicio abreviado y, según confirmaron sus padres, fue una recomendación por parte del fiscal del caso y sus abogados.

Según informaron los papás de Uma a la agencia Noticias Argentinas, el juicio, que iba a comenzar el 12 de agosto contra el adolescente, se suspendió porque se va a desarrollar un debate abreviado.

“No sabemos la fecha, solo nos van a notificar por escrito de la sentencia que dicte la jueza”, detallaron.

Dicho debate se va a realizar en el Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo de la magistrada Marta Pascual.

Acerca de por qué se tomó esta medida, los papás de la pequeña señalaron que fue una recomendación del fiscal y sus abogados para “no tener que pasar otra vez por las audiencias y revivir todo el dolor nuevamente”.

“Sabemos que a pesar de la sentencia que le den a Uma no la vamos a tener más y que de por vida viviremos su ausencia perpetua, porque al ser menor al momento del hecho no le pueden dar la misma pena que a los mayores”, expresaron.

A mediados de junio Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas fueron condenados a prisión perpetua por el delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años.

Mientras que Nahuel Santiago Coman recibió una pena de 5 años de prisión por ser partícipe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego. Allí los jueces ordenaron su inmediata detención.

Este último juicio está a cargo del fuero juvenil debido a que Guillermo "Paraguayo" Romero Molinas, quien tenía 17 años cuando cometió el asesinato.