FOTO: Corte preventivo en ruta 33 entre Pujato y la AO12 por anegamientos.

Las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada del martes en el sur de Santa Fe provocaron anegamientos en distintos sectores y obligaron a cerrar de forma preventiva un tramo de la ruta nacional 33, entre la localidad de Pujato y el empalme con la ruta nacional A012, unos 17 kilómetros al suroeste de Rosario.

Ante la acumulación de agua sobre la calzada y el riesgo de siniestros viales, Vialidad Nacional dispuso la interrupción total del tránsito para todo tipo de vehículos. La medida se tomó en coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Sentido Casilda – Rosario: los vehículos son desviados en Casilda por la ruta provincial 26 hacia la autopista Rosario-Córdoba (RN9).

Sentido Rosario – Casilda: desde Zavalla, el tránsito es desviado por la A012 hacia la misma autopista. Quienes necesiten retomar la ruta 33 pueden hacerlo en Carcarañá, tomando nuevamente la ruta 26 rumbo a Casilda.

Tanto Vialidad como la APSV se encuentran monitoreando el estado de la traza para evaluar una posible reapertura el día miércoles, en función de la evolución de las condiciones climáticas y del escurrimiento del agua.

Se recomienda a los automovilistas evitar por completo el tramo cortado, planificar sus viajes con anticipación utilizando los desvíos sugeridos y extremar las precauciones en la ruta debido a la probable presencia de pavimento mojado y anegamientos menores en otras zonas.