FOTO: Corrientes: fue detenido por vender carne de caballo que había faenado

Un hombre de 46 años fue detenido por vender carne de caballo tras haberlo faenado en la provincia de Corrientes.

Según el medio ElDoce, el hombre fue sorprendido con una paleta del animal en una bolsa arpillera para comercializar el animal.

El sospechoso, identificado como E. E. R, fue sorprendido cuando trasladaba en una bolsa arpillera una paleta del animal faenado lista para la venta, luego se secuestró el producto y se supo que era un caballo.

En el marco de la pesquisa, los agentes llegaron hasta un predio donde estaba el resto del animal, lo que permitió establecer que allí se había concretado la faena.

Luego de una ardua investigación, se supo que se trataba de este hombre y lograron localizarlo. En tanto, el acusado quedó detenido y a disposición de la Justicia bajo la imputación de abigeato, delito que castiga el robo y la faena de ganado.