FOTO: Corea del Sur celebra su día nacional en medio del auge del K-Pop y su cocina

Corea del Sur celebró su día nacional el 15 de agosto, conocido como el Día de la Liberación Nacional. Esta festividad coincidió con el creciente interés por la cultura coreana en Argentina, especialmente en la música y el cine, impulsado por el fenómeno del K-Pop.

En una charla con Cadena 3, Gabriel Pressello, consultor en relaciones internacionales y especialista en vínculos Asia-Argentina, comentó que "conocemos un poco de la cultura coreana a través de las series y las películas". Según Pressello, estas producciones reflejan una dinámica social marcada por una intensa competencia en los ámbitos laboral y educativo.

La historia de Corea y sus representaciones cinematográficas se evidencian en obras como "Gangnam Blues", que ilustran las transformaciones económicas y la lucha de clases en el país. "No todo es como en las series románticas coreanas, donde muchas mujeres sueñan con encontrar al hombre perfecto", aclaró Pressello, al referirse a las expectativas sociales generadas por la cultura popular.

Este fenómeno cultural se desarrolló en un contexto de modernización y globalización. Pressello afirmó que "se desarrolló una política general de los privados que aprovechó el auge de Corea, considerándola como una industria cultural". La capacidad de conectar con audiencias globales ha sido clave para su éxito en el cine y la música.

Entre las series recomendadas, Pressello destacó "Aterrizaje de emergencia en tu corazón", que combina romance con tensiones políticas entre las dos Coreas, mostrando las diferentes realidades culturales de cada país. También mencionó "Oda a mi padre", que narra la evolución personal y social a lo largo de la historia de Corea.

La reflexión sobre la cultura de Corea del Sur subrayó que, detrás de su éxito, existen realidades complejas, como la presión social y las problemáticas de género. "Corea tiene sus claroscuros, y aunque ha progresado, aún enfrenta desafíos significativos que intenta abordar", concluyó Pressello.

El auge de la comida coreana en Córdoba: sabores que conquistan paladares

La gastronomía coreana gana terreno en Córdoba, impulsada por la popularidad del K-Pop y las series coreanas. Carla Murillo, encargada de un restaurante coreano local, explica el auge de este tipo de comida en los últimos años.

Según Carla, el crecimiento ha sido notable. "La verdad que en el último año con el crecimiento del K-Pop y las series coreanas acá en Argentina, ha sido bastante grande y mucha gente que ha ido quiere venir a conocer lo que es un poquito más de la cultura", señala.

Entre los platos favoritos de los cordobeses se destaca el ramyeon, un fideo instantáneo que se acompaña con huevo y mandú, las empanaditas coreanas. "Es un plato muy llenador", afirma Carla.

El pollo frito también se convierte en un platillo popular. "Tiene su origen en Corea, pero es un poco más internacional y normalmente es más para adolescentes", explica la encargada del local.

Los platos coreanos a menudo presentan un toque picante, adaptado al paladar argentino. "Cada uno puede ir elevando el nivel de picante con lo que son los distintos platos", menciona Carla, invitando a todos a aprovechar la oportunidad de conocer y disfrutar de la gastronomía coreana.

