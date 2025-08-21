En vivo

Sociedad

Córdoba: un joven murió tras chocar su moto contra un camión estacionado

El accidente ocurrió por causas que todavía son materia de investigación.

21/08/2025 | 13:34Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: un joven murió tras chocar su moto contra un camión estacionado

Un joven de 19 años murió este jueves por la mañana al perder el control de su motocicleta y chocar contra un camión con acoplado que estaba estacionado en la banquina de la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 250, en la localidad cordobesa de Carnerillo.

Según la información a la que accedió el portal ElDocetv, en el vehículo también viajaba un adolescente de 15 años, que resultó con heridas graves y fue trasladado de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, donde permanece internado.

El accidente ocurrió por causas que todavía son materia de investigación y, según las primeras informaciones, la moto Honda Titan conducida por el joven impactó violentamente contra un camión Fiat detenido en el costado del camino.

Por último, el personal de emergencias constató el fallecimiento inmediato del conductor, un vecino de Carnerillo y, se supo que, en el lugar trabajaron además efectivos policiales y peritos para determinar las circunstancias del siniestro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un joven de 19 años murió tras chocar su moto contra un camión estacionado.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un joven de 19 años y un adolescente de 15 años que resultó herido.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el jueves por la mañana.

¿Dónde se produjo el choque? En la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 250, en Carnerillo.

¿Cómo está el adolescente? Fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, donde permanece internado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

