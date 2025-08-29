Córdoba: un hombre fue detenido por distribuir pornografía infantil

Un hombre de 32 años fue detenido por distribuir pornografía infantil tras un operativo de allanamiento en la provincia de Córdoba.

Según información que aportó el medio ElDoce, el operativo implicó un allanamiento en San Francisco, donde el personal de la Policía de San Francisco, en trabajo conjunto con la Dirección de Inteligencia Criminal de Córdoba, detuvo al implicado que almacenaba y distribuía pornografía infantil.

En este sentido, el arresto se dio en una casa de la calle Jerónimo del Barco en barrio Sarmiento, de la mencionada ciudad del departamento San Justo y se derivó de una investigación iniciada por denuncias del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos.

En los domicilios que fueron allanados se secuestraron celulares de menores de edad en los que había contenido pornográfico infantil y se sospecha que los jóvenes habrían compartido estos materiales a través de redes sociales.

Finalmente, este caso está siendo investigado en la Fiscalía de 3° para determinar la magnitud de las redes de distribución y ponerle una condena al imputado.