FOTO: Córdoba: reclamó una moto secuestrada y descubrieron que tenía un pedido de captura

Un hombre fue detenido luego de haber ido a la comisaría a reclamar una moto que había sido secuestrada y constatar que le pesaba un pedido de captura vigente por violencia de género. Además, se lo acusa de agredir a un policía luego de ser notificado de su condición procesal.

El insólito caso sucedió en la Comisaría 1°, ubicada en la calle Balcarce al 200, cuando el sujeto, de 38 años, se acercó para pedir información sobre una moto que le habían secuestrado en un operativo.

Sin embargo, cuando lo identificaron lograron constatar que tenía un pedido de captura en su contra solicitado por la Unidad Judicial de Violencia de Género.

Cuando le informaron que debían detenerlo, el hombre intentó darse a la fuga y forcejeó con los efectivos, de acuerdo a los datos aportados por el medio El Doce Tv.

En medio del altercado, uno de los policías y el agresor cayeron por las escaleras de la comisaría. Ese hecho provocó que el efectivo sufra un traumatismo.

Respecto al atacante, quedó detenido por el caso de violencia de género y ahora también se le suma la imputación por resistencia a la autoridad y lesiones.