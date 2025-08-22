Córdoba: clausuraron dos veterinarias que trabajaban sin habilitación

Dos veterinarias truchas fueron clausuradas por prácticas irregulares en la venta de productos zooterápicos en la provincia de Córdoba.

Según informó el portal ElDocetv, el Ministerio de Bioagroindustria fue el que se encargó de la cláusula del lugar y los controles estuvieron a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control, que visitó forrajerías y veterinarias para asegurarse de que respetaran la Ley Provincial N° 5142 y su modificación N° 6429.

Además, se supo que se detectó que ambos locales no estaban habilitados ni registrados oficialmente, y que no contaban con un veterinario responsable.

Finalmente, desde el Ministerio manifestaron que estos productos sólo pueden venderse en lugares autorizados y bajo supervisión profesional, ya que sino pueden representar un peligro para la salud de los animales y también de las personas.