En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Córdoba: clausuraron dos veterinarias que trabajaban sin habilitación

Se detectó que ambos locales no estaban registrados oficialmente, y que no contaban con un veterinario responsable.

22/08/2025 | 09:49Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: clausuraron dos veterinarias que trabajaban sin habilitación

Dos veterinarias truchas fueron clausuradas por prácticas irregulares en la venta de productos zooterápicos en la provincia de Córdoba.

Según informó el portal ElDocetv, el Ministerio de Bioagroindustria fue el que se encargó de la cláusula del lugar y los controles estuvieron a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control, que visitó forrajerías y veterinarias para asegurarse de que respetaran la Ley Provincial N° 5142 y su modificación N° 6429.

Además, se supo que se detectó que ambos locales no estaban habilitados ni registrados oficialmente, y que no contaban con un veterinario responsable.

Finalmente, desde el Ministerio manifestaron que estos productos sólo pueden venderse en lugares autorizados y bajo supervisión profesional, ya que sino pueden representar un peligro para la salud de los animales y también de las personas.

Lectura rápida

¿Qué se clausuró en Córdoba? Dos veterinarias fueron clausuradas por no cumplir con las regulaciones.

¿Quién informó sobre la clausura? El portal ElDocetv dio a conocer la situación de las veterinarias.

¿Qué irregularidades se detectaron? Se observó que ambos locales no estaban habilitados ni contaban con un veterinario responsable.

¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio? El Ministerio de Bioagroindustria realizó los controles respectivos según la normativa provincial.

¿Por qué es importante la supervisión? Los productos deben venderse en lugares autorizados y bajo supervisión para evitar riesgos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho