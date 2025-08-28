Córdoba: cayeron tres integrantes de una banda que introducía droga a la cárcel
Se realizaron cinco allanamientos, entre ellos dos celdas del Establecimiento Penitenciario N°7.
28/08/2025 | 10:14Redacción Cadena 3
FOTO: Detuvieron a tres integrantes de banda que introducía droga en cárcel de Córdoba
Una banda que introducía droga a una cárcel de la provincia de Córdoba fue desbaratada tras la detención de tres personas. En la causa se realizaron cinco allanamientos, entre ellos dos celdas del Establecimiento Penitenciario N°7.
En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal provincial, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarataron una banda narco, detuvieron a tres adultos y realizaron cinco allanamientos en el departamento San Justo.
En un trabajo coordinado entre la FPA y la jefatura del Establecimiento Penitenciario N°7 de la ciudad de San Francisco, se llevaron a cabo los registros de dos celdas, que culminaron con el secuestro de elementos relevantes para la causa.
De manera simultánea, en la vía pública, se efectuaron las aprehensiones de una pareja sobre la calle Mendoza al 100, en el barrio Sarmiento, y de una mujer, de 31 años, sobre Almirante Brown.
Desde el MPF comunicaron que, como resultado de las detenciones, se logró la incautación de 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $403 mil, una balanza digital, tres motos y elementos de interés.
A posterior, efectivos de la Fuerza realizaron las irrupciones en dos viviendas ubicadas en calle Catamarca al 2000 y la restante en Güemes al 500.
Según la investigación, “la banda narco introducía la cocaína dentro del penal para poder realizar la comercialización de la droga en el interior de la cárcel”.
Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Se desbarató una banda que introducía droga en una cárcel de Córdoba.
¿Quiénes fueron detenidos? Tres personas fueron arrestadas, incluyendo una pareja y una mujer de 31 años.
¿Cuándo se llevaron a cabo las detenciones? Las detenciones y allanamientos se realizaron recientemente, aunque la fecha exacta no fue especificada.
¿Dónde se realizaron los allanamientos? En el Establecimiento Penitenciario N°7 y en viviendas en calles Catamarca y Güemes.
¿Por qué se llevaron a cabo estas acciones? Por la introducción de droga al penal para su comercialización dentro de la cárcel.
[Fuente: Noticias Argentinas]