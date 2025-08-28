Córdoba: cayeron tres integrantes de una banda que introducía droga a la cárcel

FOTO: Detuvieron a tres integrantes de banda que introducía droga en cárcel de Córdoba

Una banda que introducía droga a una cárcel de la provincia de Córdoba fue desbaratada tras la detención de tres personas. En la causa se realizaron cinco allanamientos, entre ellos dos celdas del Establecimiento Penitenciario N°7.

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal provincial, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarataron una banda narco, detuvieron a tres adultos y realizaron cinco allanamientos en el departamento San Justo.

En un trabajo coordinado entre la FPA y la jefatura del Establecimiento Penitenciario N°7 de la ciudad de San Francisco, se llevaron a cabo los registros de dos celdas, que culminaron con el secuestro de elementos relevantes para la causa.

De manera simultánea, en la vía pública, se efectuaron las aprehensiones de una pareja sobre la calle Mendoza al 100, en el barrio Sarmiento, y de una mujer, de 31 años, sobre Almirante Brown.

Desde el MPF comunicaron que, como resultado de las detenciones, se logró la incautación de 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $403 mil, una balanza digital, tres motos y elementos de interés.

A posterior, efectivos de la Fuerza realizaron las irrupciones en dos viviendas ubicadas en calle Catamarca al 2000 y la restante en Güemes al 500.

Según la investigación, “la banda narco introducía la cocaína dentro del penal para poder realizar la comercialización de la droga en el interior de la cárcel”.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.