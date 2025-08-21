FOTO: Córdoba: bajó del colectivo y murió al ser atropellado por un auto

Un joven de 24 años murió luego de bajar de un colectivo y ser atropellado por un auto en la localidad cordobesa de General Lavalle.

La tragedia ocurrió durante la madrugada de este jueves cuando el pasajero descendió de una formación perteneciente a la empresa Lumasa y cruzó la calle cuando fue embestido por un Chevrolet Corsa, El Doce.

La Policía concurrió al lugar y constató el deceso, mientras que el conductor de 31 años fue sometido a pericias y la Fiscalía de turno ordenó el secuestro del rodado.

Los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias del hecho que conmociona a la comunidad de General Lavalle.