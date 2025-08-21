En vivo

Sociedad

Córdoba: bajó del colectivo y murió al ser atropellado por un auto

El joven de 24 años fue embestido por un Chevrolet Corsa.

21/08/2025 | 17:34Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: bajó del colectivo y murió al ser atropellado por un auto

Un joven de 24 años murió luego de bajar de un colectivo y ser atropellado por un auto en la localidad cordobesa de General Lavalle.

La tragedia ocurrió durante la madrugada de este jueves cuando el pasajero descendió de una formación perteneciente a la empresa Lumasa y cruzó la calle cuando fue embestido por un Chevrolet Corsa, El Doce.

La Policía concurrió al lugar y constató el deceso, mientras que el conductor de 31 años fue sometido a pericias y la Fiscalía de turno ordenó el secuestro del rodado.

Los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias del hecho que conmociona a la comunidad de General Lavalle.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un joven de 24 años falleció tras ser atropellado por un auto.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la localidad de General Lavalle, Córdoba.

¿Cuándo sucedió el incidente? Durante la madrugada de este jueves.

¿Quiénes están involucrados? Un joven de 24 años y un conductor de 31 años.

¿Qué se investiga? Las circunstancias del accidente y la realización de pericias sobre el vehículo implicado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

