Controladores aéreos aseguran que "no fue grave" lo ocurrido en Sauce Viejo

Un avión de Aerolíneas Argentinas que volaba de Buenos Aires a Santa Fe desató un gran revuelo este miércoles. La aeronave, que debía aterrizar a las 8:10 horas en el aeropuerto Sauce Viejo, se vio obligada a sobrevolar durante más de 40 minutos debido a la ausencia de controladores aéreos en la torre de control. Finalmente, el avión pudo aterrizar cerca de las 9:00 horas, lo que provocó también una demora en el vuelo de regreso a Buenos Aires.



El problema radicó en la falta de personal en la torre de control en el momento crítico del aterrizaje. Según las autoridades locales, los controladores que debían estar a cargo del turno matutino no llegaron a tiempo a sus puestos. Si bien aún se encuentra en investigación, el vocero de ATEPSA (Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación), Julián Gadai, indicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que los dos controladores encargados de ese turno llegaron con una hora de retraso, lo que generó una demora en las operaciones aéreas.

Gadai, explicó que la situación, aunque inusual, no representó un riesgo para la seguridad operativa del vuelo. "El avión estuvo en constante comunicación con la torre de Paraná, que le indicó que esperara en el aire hasta la llegada de los controladores", afirmó. También aclaró que el avión pudo haber optado por aterrizar en la ciudad de Paraná, pero la decisión de continuar esperando fue tomada por el piloto, quien contaba con combustible suficiente para hacerlo.



La situación llevó a la separación de los dos controladores involucrados y a la apertura de un sumario administrativo. En ese sentido, el vocero informó que "la investigación está en curso", pero no quiso detallar los motivos de la demora de los trabajadores. "Sabemos por qué, pero no lo voy a mencionar", indicó.



"No fue un hecho grave porque el responsable acá es la empresa, el prestador de servicio. La seguridad operacional y la de los pasajeros nunca estuvo en riesgo", concluyó Gadai.



Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrin.