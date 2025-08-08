FOTO: Constitución: cayó un acusado por el presunto abuso sexual de su hijastra

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 40 años, que se encontraba prófugo por el abuso sexual de la hija menor de su pareja, en el barrio porteño de Constitución.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la víctima, una niña de 14 años reveló a su madre haber sufrido los ataques desde noviembre de 2024, cuando convivía con el acusado.

En este contexto, la progenitora radicó la denuncia en abril de este año y la División Delitos contra la Integridad Sexual comenzó una investigación.

El sospechoso se fugó del domicilio y no concurrió al magistrado interviniente, pese a ser notificado de la causa en su contra.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°57 ordenó su aprehensión y la Policía lo capturó en un domicilio de la calle Juan de Garay al 1200, donde las autoridades realizaron un operativo discreto.