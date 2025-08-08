En vivo

Sociedad

Constitución: cayó un acusado por el presunto abuso sexual de su hijastra

La madre de la víctima radicó la denuncia y el hombre se dio a la fuga. Lo detuvieron en una vivienda de la calle Juan de Garay.

08/08/2025 | 20:19Redacción Cadena 3

FOTO: Constitución: cayó un acusado por el presunto abuso sexual de su hijastra

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 40 años, que se encontraba prófugo por el abuso sexual de la hija menor de su pareja, en el barrio porteño de Constitución.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la víctima, una niña de 14 años reveló a su madre haber sufrido los ataques desde noviembre de 2024, cuando convivía con el acusado.

En este contexto, la progenitora radicó la denuncia en abril de este año y la División Delitos contra la Integridad Sexual comenzó una investigación.

El sospechoso se fugó del domicilio y no concurrió al magistrado interviniente, pese a ser notificado de la causa en su contra.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°57 ordenó su aprehensión y la Policía lo capturó en un domicilio de la calle Juan de Garay al 1200, donde las autoridades realizaron un operativo discreto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? La Policía detuvo a un hombre acusado de abuso sexual a su hijastra en Constitución.

¿Quién es el sospechoso? Un hombre de 40 años, prófugo tras la denuncia de su pareja.

¿Cuándo se realizaron los abusos? La víctima reveló que los ataques sucedieron desde noviembre de 2024.

¿Dónde fue la detención? El sospechoso fue capturado en la calle Juan de Garay al 1200.

¿Cómo se enteró la Policía? La madre de la víctima realizó la denuncia que inició la investigación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

