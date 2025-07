Conflictos en el juicio por Maradona: las tensiones entre jueces por la presidencia

En el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se registraron numerosos conflictos entre los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach en relación a la presidencia del Tribunal. Esta información fue suministrada por la encargada del sistema de grabación del juicio, quien reveló aspectos del escándalo.

Mariana Parbst, parte del Cuerpo de Secretarios subrogantes del departamento judicial de San Isidro, brindó su testimonio sobre el funcionamiento del sistema de grabación CICERO, que fue implementado para documentar lo que ocurría en el proceso. Parbst ingresó a la división en 2023 y fue asignada al Tribunal N°3 de San Isidro en marzo de 2024.

Al ser preguntada sobre su papel en el juicio de Maradona, mencionó que su función era registrar cada detalle y destacó que las discusiones sobre la presidencia del tribunal entre los jueces fueron frecuentes y tensas, comenzando un mes antes de que Makintach asumiera el rol de presidenta del debate durante breves momentos. Esto condujo a la posterior realización de un documental sobre la causa.

A lo largo de su declaración, Parbst subrayó que Makintach mostraba mucha insistencia en ser presidenta, indicando que había amenazado con llevar la cuestión a la Suprema Corte si no se le otorgaba dicha responsabilidad. “Savarino me comentó que ella le había indicado que, si no se le daba la dirección del debate, iba a tomar medidas legales”, refirió.

El testimonio de Parbst sugiere que existieron múltiples altercados entre los tres jueces, aunque ella no presenció las discusiones completas, pero sí escuchaba gritos durante los recesos, lo que evidenciaba la tensión en la sala. También detalló que había habido comentarios sobre la lectura de un nuevo sorteo para definir quién tendría el primer voto en el veredicto. “Me aseguraron que nunca le otorgarían la presidencia del tribunal por problemas que dieron lugar a conflictos”, agregó.

Parbst fue interrogada sobre el polémico documental de Makintach que llevó a la nulidad del juicio. Relató que había una asistente del TOC N°2 y que en ocasiones había custodia para la jueza. Según su declaración, nadie tenía conocimiento de que las grabaciones se estaban realizando en la sala. Di Tomasso había solicitado carteles que prohibían grabaciones o reproducciones de la audiencia.

Parbst indicó que el primer día del juicio se registró la presencia de varias cámaras, autorizadas por la Corte, que capturaron imágenes de los asistentes, pero no se permitió la permanencia de camarógrafos. Al estallar el escándalo, se presentaron las grabaciones del sistema CICERO, que evidenciaron que no se lograba identificar a alguien grabando sin autorización.

Dentro de su declaración, enfatizó que los jueces estaban sorprendidos y desconocían la existencia de un documental. Ellos mencionaron que lo sucedido no era correcto, a lo que Makintach respondió que era un material privado. En consecuencia, Parbst también expresó que había conversado con Savarino y Di Tomasso antes de su declaración, y ambos se mostraron dispuestos a testificar en la causa.