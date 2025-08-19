FOTO: Condenaron a un hombre que amenazó a una mujer y provocó destrozos en un kiosco

Un hombre de 37 años fue condenado hoy a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por amenazar a una mujer y provocar daños en un kiosco del barrio porteño de Balvanera.

El culpable protagonizó un altercado con la encargada del comercio, ubicado en la avenida Belgrano al 2900, informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires a través de un comunicado.

El agresor le arrojó un vaso de gaseosa, dañó una impresora, intimidó a la víctima y provocó la caída de un horno eléctrico que también se rompió.

Luego concurrió a un local aledaño en el que agarró una silla del exterior para tirarla contra una máquina expendedora de café, la cual fue destrozada.

La Policía de la Ciudad acudió al lugar, redujo al hombre y lo detuvo, al tiempo que la Fiscalía N°12, a cargo Sebastián Fedullo, lo imputó por el delito de amenazas y daños, según los art. 149 y 183e del Código Penal.

A través de un acuerdo abreviado, homologado por el Juzgado N°15, el implicado recibió una pena de seis meses de cárcel efectivo.