Condenaron a un hombre que amenazó a una mujer y provocó destrozos en un kiosco
El culpable deberá cumplir una pena de seis meses de prisión efectiva.
19/08/2025 | 19:46Redacción Cadena 3
FOTO: Condenaron a un hombre que amenazó a una mujer y provocó destrozos en un kiosco
Un hombre de 37 años fue condenado hoy a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por amenazar a una mujer y provocar daños en un kiosco del barrio porteño de Balvanera.
El culpable protagonizó un altercado con la encargada del comercio, ubicado en la avenida Belgrano al 2900, informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires a través de un comunicado.
El agresor le arrojó un vaso de gaseosa, dañó una impresora, intimidó a la víctima y provocó la caída de un horno eléctrico que también se rompió.
Luego concurrió a un local aledaño en el que agarró una silla del exterior para tirarla contra una máquina expendedora de café, la cual fue destrozada.
La Policía de la Ciudad acudió al lugar, redujo al hombre y lo detuvo, al tiempo que la Fiscalía N°12, a cargo Sebastián Fedullo, lo imputó por el delito de amenazas y daños, según los art. 149 y 183e del Código Penal.
A través de un acuerdo abreviado, homologado por el Juzgado N°15, el implicado recibió una pena de seis meses de cárcel efectivo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el hombre condenado?
Fue condenado a seis meses de prisión efectiva por amenazar a una mujer y causar daños en un kiosco.
¿Cuál fue la causa del altercado?
El hombre tuvo un conflicto con la encargada del kiosco ubicado en la avenida Belgrano al 2900.
¿Qué daños provocó el agresor?
Arrojó un vaso, rompió una impresora y un horno eléctrico, y destrozó una máquina expendedora.
¿Quién procesó al culpable?
La Fiscalía N°12, a cargo de Sebastián Fedullo, imputó al hombre por amenazas y daños.
¿Cómo se resolvió el caso?
Se acordó un acuerdo abreviado, homologado por el Juzgado N°15, resultando en seis meses de cárcel.
[Fuente: Noticias Argentinas]