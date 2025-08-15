Condenaron a prisión perpetua al femicida de Rosario Domínguez en Miramar

El Tribunal Oral Nº3 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a Jacinto Ríos Caro, el hombre que asesinó a Rosario Domínguez en un campo de la ciudad balnearia de Miramar.

La fiscal Ana Caro afirmó que durante la investigación se acreditó la responsabilidad del culpable, motivo por el que los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Juan Galarreta (subrogante) aceptaron el pedido formulado por la funcionaria judicial para que Ríos reciba la pena máxima.

“La muerte dolosamente causada a la víctima por el acusado, fue el corolario de una situación de violencia de género, sostenida en el tiempo”, fundamentaron los magistrados en el fallo.

A su vez, los miembros del Tribunal rechazaron los atenuantes solicitados por la defensora oficial Carla Auad, como, por ejemplo, la paternidad.

El 20 de abril de 2023, la víctima recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en una zona rural junto a Ríos, con quien trabajaba en la plantación de kiwis.

El hombre alertó a la Policía por el hallazgo sin vida de su mujer y las autoridades notaron ciertas contradicciones en la declaración del sospechoso, mientras que la fiscal también observó nerviosismo en su actitud y ordenó su detención.

Además, el condenado presentaba rasguños en la espalda, mientras que la damnificada tenía numerosos golpes que podrían haber sido generados por culatazos.

Ríos fue sentenciado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género” y purgará la pena en la Unidad Penitenciaria N°44 de Batán, donde ya se encontraba alojado.

En el establecimiento rural situado en el kilómetro 15 de la ruta 177 los investigadores incautaron una soga y municiones, al tiempo que testigos afirmaron que Ríos ejercía violencia física, psicológica, sexual y económica sobre Domínguez.

Otra mujer que prestó testimonio dijo: “Ríos le pegaba, la aisló de la familia y ella no hacía la denuncia por los nenes, creía que no era grave”.

En tanto, Yésica, una de las hermanas de Rosario, sostuvo que el implicado la convencía de que “ella y los hijos eran todo lo que tenía” y añadió: “Ella nunca quiso denunciarlo porque estaba sometida psicológicamente”.