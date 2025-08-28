Condenaron a 19 años de prisión a quien asesinó a Mariano Barbieri en Palermo

FOTO: Asesinato de Mariano Barbieri en Palermo: el acusado recibió la pena de 19 años de prisión

Isaías José Suárez, el hombre responsable del asesinato de Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo, recibió una condena de 19 años de prisión por homicidio agravado criminis causae. La decisión fue anunciada el jueves por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11.

El tribunal determinó que Suárez asesinó a Barbieri para encubrir un robo previo, específicamente el hurto de su celular. Al ser retirado de la sala, amigos de la víctima lo insultaron, expresando su indignación: “Te vas a pudrir en la cárcel, basura, hijo de puta”. El veredicto fue dividido, con el juez Buenaventura votando en disidencia.

Maricel, la viuda de Barbieri, no pudo contener las lágrimas al escuchar la sentencia. Se abrazó emotivamente con otros familiares y amigos de la víctima que se encontraban presentes. Al salir del palacio judicial, Maricel compartió sus sentimientos con la prensa y manifestó su insatisfacción con la pena impuesta, diciendo: “No entiendo por qué solo 19 años si es la persona que mató a Mariano. No sé cuáles son los pasos a seguir ahora”, y subrayó que esperaba una condena de prisión perpetua.

Fernando Barbieri, hermano de la víctima, también se pronunció sobre el fallo: “Merecía la condena correspondiente. Yo desde un principio enfoqué en que encuentren a la persona correcta y estoy de acuerdo con el trabajo que hizo la policía para dar con esta persona, que nunca tuvo un pedido de disculpas a nosotros. Quedó claro, en evidencia, que él fue a primero apuñalar y después robar. Arrepentimiento de su parte no hubo en ningún momento”.

Isaías Suárez, en sus últimas palabras ante el tribunal, se declaró inocente: “Soy inocente. Quieren hacer justicia con una persona inocente”, afirmó antes de que se conociera la decisión del tribunal.

La última audiencia del proceso comenzó a las 09:00 horas. Antes de la lectura del fallo, se realizó una instancia en la que las partes expresaron sus últimas palabras ante los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura. La defensa de Suárez insistió en la nulidad del proceso, pero su planteo fue rechazado por los magistrados.

Durante la audiencia, la sala permaneció en completo silencio. No se permitieron cámaras ni celulares. Los familiares de Barbieri, entre ellos Maricel, estaban presentes, mientras que los allegados de Suárez lo abrazaron antes de que fuera retirado esposado. En medio del ambiente tenso, se escuchó a una de las personas que acompañaban a la viuda de Barbieri decir: “Esto es muy difícil”, mientras algunas de ellas contenían las lágrimas.