Condenan a seis años de prisión al joven que amenazó a Ángel Di María
Marcos Sánchez, de 21 años, aceptó un juicio abreviado por la balacera a una estación de servicio en Rosario, donde dejó una nota intimidatoria para el jugador.
15/08/2025 | 18:15Redacción Cadena 3
Un joven de 21 años fue condenado este jueves a seis años de prisión tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado por la balacera contra una estación de servicio en Rosario y por haber dejado una nota con amenazas para el futbolista Ángel Di María y su familia.
Según supo Noticias Argentinas, se trata de Marcos Sánchez, quien fue hallado culpable de los delitos de intimidación pública, portación de arma de fuego y robo agravado. El ataque ocurrió el 29 de mayo del año pasado, en medio de los rumores sobre un posible regreso del jugador a Rosario Central.
Así fue el ataque
Aquella noche, Sánchez llegó como acompañante en una moto robada a una estación de servicio Puma, ubicada en bulevar Oroño y Lamadrid. Una vez allí, disparó al menos cuatro veces contra el frente del local y arrojó la nota amenazante firmada por "Los Rosarinos", una denominación utilizada en múltiples atentados en la ciudad.
Los fiscales del caso, Franco Carbone y Federico Rébola, destacaron que el ataque fue planificado para generar miedo y conmoción pública, teniendo en cuenta la elección del lugar, la hora y la referencia directa a Di María.
La investigación logró identificar a Sánchez gracias a una huella dactilar encontrada en la moto, que había sido robada tres días antes, y al reconocimiento de un testigo.
Lectura rápida
¿Quién fue condenado? Un joven llamado Marcos Sánchez, de 21 años.
¿Qué delito cometió? Balacera en una estación de servicio y amenazas a Ángel Di María.
¿Cuándo ocurrió el ataque? El 29 de mayo del año pasado.
¿Dónde sucedió? En una estación de servicio Puma, Rosario.
¿Por qué fue condenado? Se aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y su ataque fue calificado como intimidación pública.
[Fuente: Noticias Argentinas]