FOTO: Condenan a seis años de prisión al joven que amenazó a Ángel Di María

Un joven de 21 años fue condenado este jueves a seis años de prisión tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado por la balacera contra una estación de servicio en Rosario y por haber dejado una nota con amenazas para el futbolista Ángel Di María y su familia.

Según supo Noticias Argentinas, se trata de Marcos Sánchez, quien fue hallado culpable de los delitos de intimidación pública, portación de arma de fuego y robo agravado. El ataque ocurrió el 29 de mayo del año pasado, en medio de los rumores sobre un posible regreso del jugador a Rosario Central.

Así fue el ataque

Aquella noche, Sánchez llegó como acompañante en una moto robada a una estación de servicio Puma, ubicada en bulevar Oroño y Lamadrid. Una vez allí, disparó al menos cuatro veces contra el frente del local y arrojó la nota amenazante firmada por "Los Rosarinos", una denominación utilizada en múltiples atentados en la ciudad.

Los fiscales del caso, Franco Carbone y Federico Rébola, destacaron que el ataque fue planificado para generar miedo y conmoción pública, teniendo en cuenta la elección del lugar, la hora y la referencia directa a Di María.

La investigación logró identificar a Sánchez gracias a una huella dactilar encontrada en la moto, que había sido robada tres días antes, y al reconocimiento de un testigo.