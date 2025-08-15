En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Instituto vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Condenan a seis años de prisión al joven que amenazó a Ángel Di María

Marcos Sánchez, de 21 años, aceptó un juicio abreviado por la balacera a una estación de servicio en Rosario, donde dejó una nota intimidatoria para el jugador.

15/08/2025 | 18:15Redacción Cadena 3

FOTO: Condenan a seis años de prisión al joven que amenazó a Ángel Di María

Un joven de 21 años fue condenado este jueves a seis años de prisión tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado por la balacera contra una estación de servicio en Rosario y por haber dejado una nota con amenazas para el futbolista Ángel Di María y su familia.

Según supo Noticias Argentinas, se trata de Marcos Sánchez, quien fue hallado culpable de los delitos de intimidación pública, portación de arma de fuego y robo agravado. El ataque ocurrió el 29 de mayo del año pasado, en medio de los rumores sobre un posible regreso del jugador a Rosario Central.

Así fue el ataque

Aquella noche, Sánchez llegó como acompañante en una moto robada a una estación de servicio Puma, ubicada en bulevar Oroño y Lamadrid. Una vez allí, disparó al menos cuatro veces contra el frente del local y arrojó la nota amenazante firmada por "Los Rosarinos", una denominación utilizada en múltiples atentados en la ciudad.

Los fiscales del caso, Franco Carbone y Federico Rébola, destacaron que el ataque fue planificado para generar miedo y conmoción pública, teniendo en cuenta la elección del lugar, la hora y la referencia directa a Di María.

La investigación logró identificar a Sánchez gracias a una huella dactilar encontrada en la moto, que había sido robada tres días antes, y al reconocimiento de un testigo.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado? Un joven llamado Marcos Sánchez, de 21 años.

¿Qué delito cometió? Balacera en una estación de servicio y amenazas a Ángel Di María.

¿Cuándo ocurrió el ataque? El 29 de mayo del año pasado.

¿Dónde sucedió? En una estación de servicio Puma, Rosario.

¿Por qué fue condenado? Se aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y su ataque fue calificado como intimidación pública.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho