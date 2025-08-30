Condenan a pilotos extranjeros por aterrizaje de emergencia en Estación Díaz

El pasado 3 de junio, un inusual ruido sorprendió a los trabajadores rurales de Estación Díaz, una localidad del departamento San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. Lo que inicialmente creyeron que era un tren resultó ser una avioneta con desperfectos mecánicos, que debió aterrizar de emergencia cerca del kilómetro 5 de la Ruta Provincial N.º 10.

Del aparato descendieron dos hombres, quienes, por su acento, claramente no eran argentinos. Nerviosos, pidieron ayuda a los lugareños para llegar a una parada de colectivo e incluso ofrecieron dinero, pero no recibieron colaboración. Mientras esperaban la llegada de la policía, intentaron ocultarse entre los pastizales.

La policía logró detenerlos alrededor de las 20:50 de ese mismo día, en un camino rural a unos 2 kilómetros del lugar del aterrizaje. Los detenidos fueron identificados como Milton Carlos Arévalo Estrada (53), ciudadano peruano residente en Bolivia, y Mikjail “Cabeza” Zabala Rodríguez, de nacionalidad boliviana, ambos pilotos de aviación.

Aunque en un primer momento se sospechó un caso de narcotráfico, no se hallaron drogas en la aeronave. Sin embargo, las autoridades confirmaron el ingreso ilegal al país y el transporte de una suma significativa de dinero en dólares, además de detectar que la avioneta tenía su matrícula adulterada. Ambos hombres fueron detenidos preventivamente en la cárcel de Las Flores, en Santa Fe.

Juicio abreviado

Esta semana se celebró una audiencia de juicio abreviado ante el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz. El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Jorge Gustavo Onel, Gastón Theler y María José de la Torre, presentó la acusación. La defensa estuvo a cargo de los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares.

A los imputados se les atribuyó haber ingresado al país por un paso no habilitado en la zona de Santa Victoria Este (Salta), aproximadamente a las 8:15 del 3 de junio, a bordo de una avioneta Cessna serie 200. Además, se comprobó que transportaban 30.500 dólares estadounidenses sin declarar y que la aeronave no contaba con la habilitación correspondiente, ni con documentación que avalara la legalidad de sus componentes. También se determinó que la matrícula había sido adulterada.

Los fiscales solicitaron una pena de cinco años de prisión efectiva, más las accesorias legales e inhabilitación, por considerarlos coautores responsables de los delitos de contrabando agravado, conducción de aeronave sin habilitación y con matrícula adulterada, e ingreso clandestino al país por pasos no autorizados.

Dado que la acusación y la pena habían sido acordadas previamente entre las partes, el juez confirmó que los acusados comprendían el alcance del acuerdo y dictó sentencia en conformidad con lo pactado.