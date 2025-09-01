En vivo

Sociedad

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand

La exitosa conductora abrió las puertas de su hogar en Buenos Aires, donde vive a sus 98 años. 

01/09/2025 | 16:41Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand. (Foto:La Gaceta)

A sus 98 años, Mirtha Legrand abrió las puertas de su hogar y mostró cómo es el departamento en el que vive en Buenos Aires.

La "Chiqui" vive desde hace más de tres décadas en un departamento ubicado en una de las zonas más distinguidas de la Ciudad de Buenos Aires.

(Foto:La Gaceta)

Cómo es el departamento de Mirtha Legrand

El hogar de la diva cuenta con ambientes amplios y ventanales para el ingreso de luz natural. La decoración es afrancesada, con muebles de época y detalles de distinción.

El living principal es uno de los espacios más emblemáticos, allí Mirtha tiene sillones de tres cuerpos en tonos neutros, alfombras clásicas y delicados almohadones. 

(Foto:La Gaceta)

El departamento también tiene un escritorio-biblioteca decorado con muebles de estilo Luis XV que, en su momento, fueron restaurados por Daniel Tinayre

Otro ambiente destacado es el comedor, donde una mesa de madera para ocho personas y una araña destacan en el mismo. 

(Foto:La Gaceta)

La casa de Mirtha cuenta con cuatro dormitorios, uno en suite con vestidor, además de un playroom, cocina con despensa, lavadero y habitación de servicio. Además, de un balcón cerrado, convertido en patio de invierno donde suma plantas, mesas y sillas para disfrutar del aire libre con privacidad.

Lectura rápida

¿Qué mostró Mirtha Legrand en su hogar?
Mirtha Legrand mostró su departamento en Buenos Aires, destacando su decoración y ambientes.

¿Quién es Mirtha Legrand?
Mirtha Legrand es una reconocida figura de la televisión argentina, conocida como "La Chiqui".

¿Cuánto tiempo vive en su departamento?
Mirtha vive en su departamento desde hace más de tres décadas.

¿Qué estilo de decoración tiene su hogar?
Su hogar tiene una decoración afrancesada con muebles de época.

¿Cuántos dormitorios tiene su casa?
La casa de Mirtha cuenta con cuatro dormitorios, uno en suite.

