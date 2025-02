Comerciantes manifiestan su preocupación por el aumento de los impuestos

Comerciantes de Córdoba se congregaron en la explanada del Patio Olmos para manifestar su preocupación por el drástico aumento de los impuestos provinciales.

José Hipólito, un playero afectado por esta situación, compartió su experiencia con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El impuesto es confiscatorio", afirmó José, quien explicó que la evaluación de su propiedad alcanza los 65.555.000 pesos. "El año pasado pagué 1.818.000 y este año me cobran 12.399.420. En cinco años, con lo que pago de impuesto de renta, puedo comprar la propiedad nuevamente", agregó.

José también relató su experiencia al intentar obtener respuestas en la Dirección de Rentas. "Fui a renta, hice cola como cualquier ciudadano. Me atendió muy bien un chico, pero me dijo que no podía hacer nada. Hay actividades y 22.000 propiedades que no tienen tope de aumento", comentó. Tras hablar con la directora de renta, le aseguraron que sus cálculos eran correctos, pero no le explicaron cómo se realizaban esos cálculos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El comerciante, que mantiene todos sus impuestos al día, se vio obligado a pedir un préstamo para poder afrontar el pago de los impuestos. "Hoy estuve gestionando un préstamo para poder pagar los impuestos. Pedí 22.900.000. Me dijeron que iban a hacer el cálculo y mañana me avisaban", indicó.

La situación de José no es aislada. Muchos comerciantes enfrentan aumentos similares, que han llevado a cuestionar la transparencia y claridad en los métodos de cálculo de los impuestos provinciales. La explicación que Rentas muchas veces les da es que el cálculo se basa en la base imponible y otros factores, pero esos otros factores no quedan del todo claros.

Informe de Jorge Mercado