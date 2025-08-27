FOTO: Comenzó el juicio oral contra Corazza por presunta corrupción de menores

El juicio oral y público contra el ex productor Marcelo Corazza por supuesta corrupción de menores comenzó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, el debate empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales de instrucción Carlos Rívolo y Alejandra Mangano en la sala B de los tribunales de Retiro, pero los acusadores "ni siquiera llegaron a terminarlo".

El ex Gran Hermano llegó a debate junto a otros cuatro imputados, todos procesados por corrupción de menores y asociación ilícita, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Los fiscales sostuvieron que reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

De acuerdo a la acusación, dichas prácticas se llevaron a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, mientras que Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

La próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre desde las 9:30 y finalizará a las 12:30.

En el caso de ser declarado culpable, Corazza podría recibir una pena de entre 3 a 15 años, al tiempo que los otros sindicados son Raúl Ignacio Mermet, Leandro Aguiar, Francisco Rolando Angelotti y Andrés Fernando Charpenet.

Angelotti está señalado como el presunto cabecilla de la organización delictiva y la Justicia procesó a Mermet y Charpenet en calidad de coautores de asociación ilícita y trata de personas agravada.

En tanto, Aguiar se encuentra acusado de elaborar una red para captar a los menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Antes del comienzo del juicio, Corazza expresó en diálogo con el programa Intrusos: "No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. No me defendí nunca hasta ahora".

“Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Soy inocente".