Cococcioni: “La balacera al colectivo penitenciario fue un acto de represalia”

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó este jueves que la balacera contra un colectivo del Servicio Penitenciario, ocurrida en marzo de 2024, constituyó “el primer síntoma” de la reacción de las bandas criminales frente al endurecimiento de las condiciones carcelarias implementadas por el gobierno provincial.

“Ese ataque fue uno de los primeros actos de represalia de las organizaciones criminales contra la política penitenciaria que pusimos en marcha desde el 11 de diciembre de 2023”, señaló. Y recordó que en esas horas se había reestablecido el régimen de alto perfil, con controles más duros de requisa y limitaciones al uso de celulares y visitas, medidas que buscaban frenar las órdenes de delitos desde prisión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cococcioni indicó que el atentado contra el transporte oficial, en el que viajaban agentes penitenciarios desde la cárcel de Piñero, “fue el inicio de una secuencia de hechos violentos que incluyeron intimidaciones, balaceras y amenazas”. En ese marco, dijo, las bandas buscaban “recuperar privilegios” perdidos en el interior de los penales.

“En Santa Fe no hay impunidad. Estos grupos quisieron poner en tela de juicio las decisiones del Estado, pero lo único que lograron es profundizar su situación judicial. Van a terminar o continuar presos”, advirtió el ministro. Y subrayó que el episodio confirmó la importancia de sostener la política de alto perfil: “No podíamos permitir que, pese al trabajo de fiscales e investigadores, los presos siguieran ordenando homicidios desde la cárcel”.

El fiscal Federico Rébola anticipó este jueves que entre 11 y 13 personas serán imputadas como parte de una organización narco que operaba en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá bajo las órdenes de un preso de alto perfil. Según la investigación, esa estructura es la responsable de múltiples hechos violentos: un homicidio en Carcarañá en 2023, el ataque a balazos contra un colectivo del Servicio Penitenciario en marzo de 2024 y el intento de atentado a un bar en La Florida, entre otros.

La Fiscalía atribuye la jefatura de la banda a Walter “Viejo” González, condenado por homicidio y alojado en la cárcel de Piñero. De acuerdo a la pesquisa, González impartía órdenes desde prisión a través de otros internos y de visitas, combinando la actividad narco con atentados para presionar contra el endurecimiento de las condiciones carcelarias.

“El objetivo del ataque al colectivo era matar y generar conmoción pública. Fue la antesala de los crímenes de trabajadores que se produjeron después y que paralizaron a Rosario”, señaló Rébola. El ataque incluyó disparos de dos tiradores desde un auto y uno de los proyectiles rozó la nuca de un agente penitenciario.

Informe de Fernando Carrafiello.