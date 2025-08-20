Allanamientos en pleno centro de Rosario por narcotráfico
La principal señalada en esta causa es Andrea Ortigala, quien está imputada pero goza de libertad desde abril pasado.
20/08/2025 | 10:33Redacción Cadena 3
FOTO: Allanamientos en pleno centro de Rosario por narcotráfico
Un allanamiento se realiza en pleno centro de la ciudad santafesina de Rosario en el marco de una causa por narcotráfico. El procedimiento es llevado a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, este miércoles se realiza un allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Santa Fe al 800, el cual era utilizado por personas vinculadas al narcotráfico.
La principal señalada en esta causa es Andrea Ortigala, quien está imputada pero goza de libertad desde abril pasado. Su hermana, Andrea, está detenida acusada de ser testaferro de la banda narcocriminal Los Monos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Se llevó a cabo un allanamiento relacionado con narcotráfico.
¿Quién es la principal señalada? La principal señalada es Andrea Ortigala.
¿Qué sucede con Andrea Ortigala? Andrea Ortigala está imputada pero goza de libertad desde abril pasado.
¿Dónde tuvo lugar el allanamiento? El allanamiento se realizó en un inmueble ubicado en la calle Santa Fe al 800.
¿Qué acusaciones enfrentan las hermanas Ortigala? Una de las hermanas está detenida por ser testaferro de la banda Los Monos.
[Fuente: Noticias Argentinas]