Allanamientos en pleno centro de Rosario por narcotráfico

Un allanamiento se realiza en pleno centro de la ciudad santafesina de Rosario en el marco de una causa por narcotráfico. El procedimiento es llevado a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, este miércoles se realiza un allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Santa Fe al 800, el cual era utilizado por personas vinculadas al narcotráfico.

La principal señalada en esta causa es Andrea Ortigala, quien está imputada pero goza de libertad desde abril pasado. Su hermana, Andrea, está detenida acusada de ser testaferro de la banda narcocriminal Los Monos.