Cocó Camino: “Sin Cacho no hay Palmeras”

FOTO: Constanza Camino aclara su relación familiar y su postura sobre Los Palmeras

Constanza Camino, conocida como Cocó, habló sobre su historia familiar y su postura respecto a la situación actual de Los Palmeras. En entrevista con Cadena 3, la joven remarcó que no lleva el apellido de Marcos Camino: “Yo esto se lo debo a mi padre que fue a inscribirme en el registro civil. Yo no tengo el apellido de ese señor. Mi apellido es Masi.”

Cocó contó que su madre —hija de Marcos y también locutora— construyó su carrera profesional de manera independiente: “Toda la vida laburó en radio, en tele, todo lo hizo sola”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una grieta familiar y musical

Sobre la división en Santa Fe en torno a Los Palmeras, la joven afirmó: “Estamos de un lado o del otro. Esta es la grieta. Nosotros somos Team Cacho”. Y agregó: “Sin Cacho no hay Palmeras. Ojalá que les vaya bien a los dos por su lado”.

En cuanto a la relación personal con su abuelo, Cocó aseguró que nunca fue cercana: “Las veces que lo he visto a él no los he visto juntos a ellos, pero muy chiquita”. Además, mencionó que el vínculo entre Marcos Camino y su madre es distante tras la separación de sus abuelos.

/Inicio Código Embebido/

Cultura Regreso esperado. Cacho Deicas volvió a los escenarios tras su salida de Los Palmeras El histórico cantante reapareció en un show en Santa Fe acompañado por la actual formación de Los Iracundos. “Fue una noche mágica, cargada de emoción”, contó Sebastián Velázquez, director artístico de la banda, en diálogo con Una Mañana Para Todos, por Cadena 3 Rosario.

/Fin Código Embebido/

Con un mensaje contundente, Cocó concluyó: “Si le molesta, problema de él. A llorar al campito, amor”, reafirmando su decisión de hablar públicamente sobre su familia y su postura respecto al presente de la histórica banda santafesina.