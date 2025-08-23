En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Instituto

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cocó Camino: “Sin Cacho no hay Palmeras”

La nieta de Marcos Camino aclaró su apellido y se pronunció sobre la separación de Los Palmeras. En diálogo con Cadena 3, aseguró que nunca tuvo un vínculo cercano con su abuelo y que su madre “hizo todo sola” en su carrera como locutora.

23/08/2025 | 13:11Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Constanza Camino aclara su relación familiar y su postura sobre Los Palmeras

  1.

    Audio. Sigue la polémica en Los Palmera: habló la nieta de Marcos Caminos

    Una mañana para todos Rosario

    Episodios

Constanza Camino, conocida como Cocó, habló sobre su historia familiar y su postura respecto a la situación actual de Los Palmeras. En entrevista con Cadena 3, la joven remarcó que no lleva el apellido de Marcos Camino: “Yo esto se lo debo a mi padre que fue a inscribirme en el registro civil. Yo no tengo el apellido de ese señor. Mi apellido es Masi.”

Cocó contó que su madre —hija de Marcos y también locutora— construyó su carrera profesional de manera independiente: “Toda la vida laburó en radio, en tele, todo lo hizo sola”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una grieta familiar y musical

Sobre la división en Santa Fe en torno a Los Palmeras, la joven afirmó: “Estamos de un lado o del otro. Esta es la grieta. Nosotros somos Team Cacho”. Y agregó: “Sin Cacho no hay Palmeras. Ojalá que les vaya bien a los dos por su lado”.

En cuanto a la relación personal con su abuelo, Cocó aseguró que nunca fue cercana: “Las veces que lo he visto a él no los he visto juntos a ellos, pero muy chiquita”. Además, mencionó que el vínculo entre Marcos Camino y su madre es distante tras la separación de sus abuelos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con un mensaje contundente, Cocó concluyó: “Si le molesta, problema de él. A llorar al campito, amor”, reafirmando su decisión de hablar públicamente sobre su familia y su postura respecto al presente de la histórica banda santafesina.

Lectura rápida

¿Quién es Cocó?
Constanza Camino, conocida como Cocó, es la nieta de Marcos Camino y habla sobre su historia familiar.

¿Qué postura tiene respecto a Los Palmeras?
Cocó se identifica con el Team Cacho y considera que “sin Cacho no hay Palmeras.”

¿Cómo es su relación con su abuelo?
Cocó asegura que nunca fue cercana a Marcos Camino y que su vínculo es distante.

¿Qué dice sobre su madre?
La madre de Cocó, hija de Marcos, construyó su carrera de manera independiente en los medios.

¿Qué mensaje final transmite Cocó?
Cocó reafirma su decisión de hablar públicamente sobre su familia y su postura, diciendo: “Si le molesta, problema de él.”

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho