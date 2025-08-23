Cocó Camino: “Sin Cacho no hay Palmeras”
La nieta de Marcos Camino aclaró su apellido y se pronunció sobre la separación de Los Palmeras. En diálogo con Cadena 3, aseguró que nunca tuvo un vínculo cercano con su abuelo y que su madre “hizo todo sola” en su carrera como locutora.
23/08/2025 | 13:11Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Constanza Camino aclara su relación familiar y su postura sobre Los Palmeras
Audio. Sigue la polémica en Los Palmera: habló la nieta de Marcos Caminos
Una mañana para todos Rosario
Constanza Camino, conocida como Cocó, habló sobre su historia familiar y su postura respecto a la situación actual de Los Palmeras. En entrevista con Cadena 3, la joven remarcó que no lleva el apellido de Marcos Camino: “Yo esto se lo debo a mi padre que fue a inscribirme en el registro civil. Yo no tengo el apellido de ese señor. Mi apellido es Masi.”
Cocó contó que su madre —hija de Marcos y también locutora— construyó su carrera profesional de manera independiente: “Toda la vida laburó en radio, en tele, todo lo hizo sola”.
Una grieta familiar y musical
Sobre la división en Santa Fe en torno a Los Palmeras, la joven afirmó: “Estamos de un lado o del otro. Esta es la grieta. Nosotros somos Team Cacho”. Y agregó: “Sin Cacho no hay Palmeras. Ojalá que les vaya bien a los dos por su lado”.
En cuanto a la relación personal con su abuelo, Cocó aseguró que nunca fue cercana: “Las veces que lo he visto a él no los he visto juntos a ellos, pero muy chiquita”. Además, mencionó que el vínculo entre Marcos Camino y su madre es distante tras la separación de sus abuelos.
Con un mensaje contundente, Cocó concluyó: “Si le molesta, problema de él. A llorar al campito, amor”, reafirmando su decisión de hablar públicamente sobre su familia y su postura respecto al presente de la histórica banda santafesina.
