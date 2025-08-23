Clima en Rosario: sábado ventoso y soleado en la previa del clásico

FOTO: Sábado frío y soleado en la previa del clásico rosarino

Durante la jornada, el pronóstico indica cielo algo nublado por la mañana y mayormente soleado por la tarde, con una temperatura máxima prevista de 15°C. Por la noche, el cielo continuará despejado y el termómetro rondará los 8°C, ideal para una jornada fresca pero estable.

El clima acompaña una fecha especial en la ciudad: esta tarde se juega el clásico rosarino entre Central y Newell’s, con un marco que se prevé soleado y sin probabilidades de lluvia.

De cara a los próximos días, se espera un paulatino ascenso de la temperatura, con máximas que irán desde los 20°C del domingo hasta los 24°C previstos para el viernes.