Clima en Rosario: sábado ventoso y soleado en la previa del clásico
La mañana de este sábado 23 de agosto amaneció despejada y con apenas 8°C en Rosario, con una sensación térmica de 4,5°C. El viento sopla del sur a 25 km/h, la humedad se ubica en 52% y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.
23/08/2025 | 09:40Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Sábado frío y soleado en la previa del clásico rosarino
Durante la jornada, el pronóstico indica cielo algo nublado por la mañana y mayormente soleado por la tarde, con una temperatura máxima prevista de 15°C. Por la noche, el cielo continuará despejado y el termómetro rondará los 8°C, ideal para una jornada fresca pero estable.
El clima acompaña una fecha especial en la ciudad: esta tarde se juega el clásico rosarino entre Central y Newell’s, con un marco que se prevé soleado y sin probabilidades de lluvia.
De cara a los próximos días, se espera un paulatino ascenso de la temperatura, con máximas que irán desde los 20°C del domingo hasta los 24°C previstos para el viernes.
