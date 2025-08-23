En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Clima en Rosario: sábado ventoso y soleado en la previa del clásico

La mañana de este sábado 23 de agosto amaneció despejada y con apenas 8°C en Rosario, con una sensación térmica de 4,5°C. El viento sopla del sur a 25 km/h, la humedad se ubica en 52% y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

23/08/2025 | 09:40Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Sábado frío y soleado en la previa del clásico rosarino

Durante la jornada, el pronóstico indica cielo algo nublado por la mañana y mayormente soleado por la tarde, con una temperatura máxima prevista de 15°C. Por la noche, el cielo continuará despejado y el termómetro rondará los 8°C, ideal para una jornada fresca pero estable.

El clima acompaña una fecha especial en la ciudad: esta tarde se juega el clásico rosarino entre Central y Newell’s, con un marco que se prevé soleado y sin probabilidades de lluvia.

De cara a los próximos días, se espera un paulatino ascenso de la temperatura, con máximas que irán desde los 20°C del domingo hasta los 24°C previstos para el viernes.

Lectura rápida

¿Qué se espera para el clima hoy? Se pronostica cielo algo nublado por la mañana y mayormente soleado por la tarde, con una temperatura máxima de 15°C.

¿Quiénes juegan el clásico rosarino? Se enfrentarán Central y Newell’s esta tarde.

¿Cuándo se prevé el ascenso de temperatura? Se espera un aumento gradual de la temperatura desde el domingo, alcanzando 24°C el viernes.

¿Dónde se desarrolla el clásico mencionado? El clásico rosarino se juega en la ciudad de Rosario.

¿Por qué es especial el clima hoy? El clima soleado y sin probabilidades de lluvia acompaña la celebración del clásico.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho