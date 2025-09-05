FOTO: Cipoletti: la mujer encontrada muerta en un canal de riego falleció por asfixia por sumersión

La autopsia al cuerpo de Norma Gatica, la mujer encontrada muerta en un canal de riego de la ciudad rionegrina de Cipoletti, indicó que falleció por asfixia por sumersión y los investigadores descartaron que se trate de un crimen.

De acuerdo al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro envió a la agencia Noticias Argentinas, la necropsia reveló que la víctima murió ahogada y que el shock de hipotermia provocado por las temperaturas bajas del agua causó el deceso inmediato.

Además, el fiscal del caso descartó la intervención de terceros, por lo que no hubo un asesinato como se sospechó en un principio.

Gatica se retiró de su vivienda durante la madrugada del viernes 29 de agosto y la familia radicó la denuncia por averiguación de paradero a raíz de no encontrarla.

En este contexto, en las imágenes de tres cámaras de seguridad se observa a la mujer en el horario que abandonó su casa, siempre sola, al tiempo que otro registro recuperado el lunes que reconstruía el trayecto recorrido realizado, reflejó el momento en el que Norma es arrastrada por la corriente en cercanías al canal en el que fue hallada.

Personal del Gabinete de Criminalística recolectó imágenes y diferentes fotografías de interés para la investigación, a la vez que se realizaron rastrillajes, se levantaron rastros en el domicilio y se tomaron testimonios a allegados y amigos.

En la reunión donde se dieron a conocer los resultados de la autopsia participaron el Cuerpo Médico Forense, el fiscal y los seres queridos de la víctima.