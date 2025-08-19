Ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá fuerte y cuándo llegarán las ráfagas

La ciclogénesis que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá dos fases bien definidas: un martes dominado por lluvias persistentes que alcanzarán su máxima intensidad cerca del mediodía, y un miércoles marcado por el cese de las precipitaciones pero con la llegada de ráfagas de viento muy fuertes. Para seguir la evolución del fenómeno, se encuentra disponible un mapa interactivo de la plataforma Windy.

Este martes se prevén lluvias durante toda la jornada, que se intensificarán notablemente hacia el mediodía, acompañadas de fuertes vientos del sector este. El miércoles, en tanto, el viento rotará al sudoeste y será el gran protagonista.

Martes 19: el día de la lluvia más intensa

Mañana (07:00 a 12:00): La lluvia se intensifica a partir de las 9:00. El pico máximo de precipitación se espera a las 11:00, con una caída de 14 mm de agua en una sola hora y ráfagas de 51 km/h.

Tarde (13:00 a 18:00): Se mantendrán las lluvias moderadas y persistentes. El viento alcanzará su máxima intensidad del día con ráfagas del este de hasta 57 km/h cerca de las 15:00.

Noche (19:00 en adelante): La intensidad de la lluvia disminuye gradualmente, pasando a ser débil hasta cesar cerca de la medianoche.

Miércoles 20: se va la lluvia, llega el viento

Madrugada y Mañana (01:00 a 12:00): Continuarán las lluvias débiles de forma intermitente. El viento rotará al sudoeste y comenzará a aumentar su velocidad de forma progresiva.

Tarde (13:00 a 18:00): Cesa por completo la lluvia y el cielo comienza a despejarse. En esta franja horaria se esperan las ráfagas de viento más fuertes de todo el evento, que podrían alcanzar los 74 km/h entre las 14:00 y las 15:00.

Noche (19:00 en adelante): El viento disminuirá gradualmente su intensidad y el cielo se despejará por completo, dando paso a una noche tranquila.