FOTO: Chubut: Hombre se atrincheró con rehenes en Trelew y fue detenido tras negociaciones

Un hombre de 30 años se atrincheró este sábado en una vivienda del barrio Don Bosco, en Trelew, donde tomó de rehenes a su ex pareja y a su hijo, luego el sujeto, armado, amenazó con quitarse la vida y efectuó disparos al aire antes de ser persuadido por negociadores policiales.

Según la información aportada por el portal Diario Jornada, el hecho ocurrió en una casa ubicada en Pasaje Santiago del Estero Norte, cuando personal policial llegó al lugar tras un llamado de emergencia.

En ese momento, el hombre salió al patio con un arma en la mano, apuntó contra su cuerpo y disparó tres veces al aire y después se encerró en la planta alta de la vivienda con las dos víctimas.

Ante la gravedad de la situación, intervinieron negociadores especializados y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), que acordonó la zona.

Durante varias horas, los efectivos mantuvieron un diálogo con el hombre. Cerca de las 6 de la mañana, como parte de la estrategia, le permitieron hablar con su madre, lo que facilitó que deponga su actitud y finalmente entregó el arma y descendió, donde fue reducido sin resistencia.

El hombre fue trasladado bajo custodia al Hospital Zonal para recibir asistencia psiquiátrica y la policía secuestró el arma utilizada y otros elementos de interés para la causa. Además, de que la mujer recibió asistencia de la Comisaría de la Mujer.

Por último, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew, la Oficina Judicial y el Juzgado Penal de turno por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia y portación de arma de fuego.