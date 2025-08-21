Choque en Av. 9 de Julio y Av. Córdoba: corte total del tránsito
Cinco personas fueron trasladadas con politraumatismos.
21/08/2025 | 06:35Redacción Cadena 3
FOTO: Choque en Av. 9 de Julio y Av. Córdoba: corte total del tránsito
Un vehículo que circuló a toda velocidad en la mañana de este jueves por Avenida 9 de Julio, en el microcentro porteño, chocó contra un auto que cruzó por Avenida Córdoba, que terminó subido al cantero e impactó contra un poste de luz.
Por el hecho, cinco personas debieron ser asistidas por SAME y fueron trasladadas al hospital con politraumatismos.
El siniestro ocurrió cuando un Renault Sandero cruzó la 9 de Julio con el semáforo en rojo, tras lo cual impactó contra un Chronos.
Personal de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar, por lo que el tránsito se encontró completamente cerrado al tránsito.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Av. 9 de Julio? Un choque entre un Renault Sandero y un Chronos causó un corte total del tránsito.
¿Quiénes resultaron heridos? Cinco personas sufrieron politraumatismos y fueron asistidas por SAME.
¿Cuándo sucedió el accidente? En la mañana del jueves 21 de agosto de 2025.
¿Dónde sucedió el incidente? En la intersección de Av. 9 de Julio y Av. Córdoba, en el microcentro porteño.
¿Cómo fue el accidente? El Renault Sandero cruzó con el semáforo en rojo e impactó contra el Chronos, terminando en el cantero.
[Fuente: Noticias Argentinas]