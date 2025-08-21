FOTO: Choque en Av. 9 de Julio y Av. Córdoba: corte total del tránsito

Un vehículo que circuló a toda velocidad en la mañana de este jueves por Avenida 9 de Julio, en el microcentro porteño, chocó contra un auto que cruzó por Avenida Córdoba, que terminó subido al cantero e impactó contra un poste de luz.

Por el hecho, cinco personas debieron ser asistidas por SAME y fueron trasladadas al hospital con politraumatismos.

El siniestro ocurrió cuando un Renault Sandero cruzó la 9 de Julio con el semáforo en rojo, tras lo cual impactó contra un Chronos.

Personal de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar, por lo que el tránsito se encontró completamente cerrado al tránsito.