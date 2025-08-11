FOTO: Cayó la “viuda negra” de Badoo en La Quiaca: intentó escapar a Bolivia

Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida en la frontera con Bolivia cuando intentaba huir de la Argentina, acusada de haber drogado y asaltado a un hombre bajo la modalidad de robo conocida como “viuda negra”.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la implicada conoció a la víctima a través de la aplicación de citas Badoo y luego concretaron un encuentro en una pizzería del barrio porteño de Boedo.

Tras compartir bebidas alcohólicas, el damnificado se durmió y cuando despertó, observó que le sustrajeron joyas, perfumes, dinero en efectivo (dólares y pesos), su teléfono celular, una computadora y documentos, motivo por el que radicó la denuncia pertinente.

En este contexto, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento mediante el que incautó varios de los objetos robados, pero no halló a la presunta delincuente, al tiempo que luego de analizar las antenas telefónicas, los investigadores constataron que intentaría darse a la fuga a Bolivia.

La sospechosa tenía pedido de captura activo emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40 y fue interceptada por efectivos de la Gendarmería en el paso fronterizo internacional con la ciudad jujeña de La Quiaca.

Agentes de la División Robos y Hurtos Norte viajaron a la provincia del norte y concretaron el traslado de la joven en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición del magistrado interventor.

Además, se constató que la supuesta “viuda negra” participó en otros ocho hechos similares, al tiempo que entre los elementos secuestrados se encontraron carnets de socios, de clubes como River, Independiente, Huracán y Racing, así como también tarjetas SUBE.