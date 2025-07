Caso de los bebés asesinados: la crucial fecha en la que se conocerán los fundamentos de la condena

El miércoles 23 de julio se realizará de los fundamentos de la condena a la enfermera Brenda Agüero por provocar las muertes de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, en la ciudad de Córdoba.

Gustavo Nievas, el defensor de la culpable, le informó a la agencia Noticias Argentinas que luego de conocer los argumentos de la sentencia, tiene diez días hábiles para apelar: "Debo rebatir algunos puntos del veredicto".

La enfermera recibió la máxima al ser declarada autora penalmente responsable de cinco homicidios agravados por ser cometidos con método insidioso reiterado y otros ocho en grado de tentativa.

El ex ministro de Salud provincial Diego Cardozo fue absuelto por el delito de encubrimiento por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario, aunque no contó con la mayoría de los votos del jurado popular.

La ex directora del nosocomio Liliana Asís y el ex subdirector de gestión administrativa Alejandro Escudero Salama fueron condenados a cinco años y cuatro meses; Marta Gómez -ex jefa de neonatología- recibió cinco años; Luisa Moralez -ex coordinadora del comité de seguridad del paciente- fue condenada a cinco años en suspenso y Pablo Carvajal -ex secretario de Salud- fue sentenciado a cuatro años en suspenso.

Por su parte, fueron absueltos la médica María Alejandra Luján, la enfermera Alicia Ariza y el exsecretario de Legales Alejandro Gauto.

Según el expediente, las muertes de los bebés fueron producidas mediante la inyección de potasio.

Los hechos

Entre marzo y junio de 2022 murieron cinco bebés y otros treces resultaron con heridas diversas, lo que dio origen a un investigación judicial, ante la cantidad de recién nacidos fallecidos en ese corto lapso. Y lo que en un principio parecía un caso de presunta negligencia tuvo otras derivaciones, cuando el Ministerio de Salud de la provincia detectó ese patrón alarmante.

De acuerdo con las autopsias y otros estudios preliminares había indicios de una acción deliberada, ya que se encontraron sustancias no aptas en los cuerpos de las víctimas.

En consecuencia, la justicia provincial dispuso una exhaustiva investigación en la sala neonatal del nosocomio, tras la cual Agüero apareció como la principal sospechosa, pero no la única, ya que también están involucrados médicos, otras enfermeras y personal administrativo.