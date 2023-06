Caso Cecilia: el abogado de Emerenciano Sena y su esposa desestimó las pruebas

El abogado de Emerenciano Sena y Marcela Acuña dijo este viernes que los fiscales "pruebas tienen de todo pero no de quien la mató" a Cecilia Strzyzowksi y que si él encuentra que en el expediente no hay elementos que indiquen que sus defendidos mataron a la joven pedirá la revocatoria de la prisión preventiva.

Juan Carlos Saife indicó también que en sus 40 años de carrera es la primera vez que un auto de prisión preventiva se lee en una conferencia de prensa.

"Esta mañana hice imprimir el auto de prisión preventiva, lo analizaré y veré cuáles son las pruebas de los fiscales para sostener la imputación de homicidio calificado de mis defendidos que son autores. Qué pruebas tienen de que Emerenciano Sena realizó una acción de matar", señaló Saife en diálogo con el canal de noticias TN.

Y agregó: "Si llego a concluir que no hay prueba pido la revocatoria de la prisión preventiva por falta de prueba. El hecho de que en una hora determinada hayan estado los tres en la casa de dos plantas no quiere decir nada. El indicio de estar en el lugar del hecho no es que la mataron. A mi los fiscales no me dicen cuando la mataron, como la mataron, con que la mataron y que hicieron mis defendidos para la acción de matar”.

El letrado repitió varias veces que "el indicio de presencia en lugar no es suficiente para acreditar que la mataron, porque pruebas tienen de todo pero no de quién la mató”.

Al ser consultado por el rol de encubridor que podrían tener sus defendidos, respondió: "Los colaboradores que han hecho desaparecer el cuerpo pueden ser encubridores, pero mi defendido está acusado de coautor no de encubrir. Obregón dice que Acuña le habla y le dice que cree haber visto un cuerpo. Y luego dicen que va Obregón y le confirma que es un cuerpo y después lo de las órdenes, pero no hay una sola palabra de que alguien le dio una orden. Eso no está en el expediente".

Antes de concluir, el abogado dijo que sobre Emerenciano Sena y Marcela Acuña no hay pruebas en el expediente de que mataron a la joven de 28 años y sostuvo: "¿Cuál era el motivo de Emerenciano Sena para tener macabra organización? Ni sabía que su hijo se iba a casar, no tenía nada en contra de esa mujer que había visto muy pocas veces".