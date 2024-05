Javkin dijo que si Di María no vuelve a Central no es por la violencia

El intendente Pablo Javkin dijo que si Ángel Di María no regresa a Central como trascendió esta semana desde Buenos Aires no es por la violencia en Rosario: "Hay que decirlo: el fútbol argentino tiene muchas cosas que corregir que no hacen a Rosario, hay muchos problemas en la organización".

"No me parece lógico que nos autoflagelemos creyendo que todas las decisiones tienen que ver con una cuestión puntual, tampoco vamos a permitir a cualquiera decir cualquier cosa de la ciudad", le dijo al móvil de Cadena 3 Rosario, en la apertura de sesiones en Santa Fe.

Javkin aseguró: "Creo que hay muchos más problemas en la organización del fútbol argentino que en las condiciones (de Rosario), porque ellos vienen y visitan la ciudad y se quedan mucho tiempo".

"Me gustaría también que miremos de forma completa que es lo que pasa en el fútbol argentino que las figuras que se van después no tengan condiciones para volver", concluyó el intendente.