"El peor error de mi hija fue amarlo", dijo la madre de Cecilia Strzyzowksi

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowksi, contó cómo era la relación de su hija con César Sena, su esposo y principal sospechoso de su crimen, que se investiga en Resistencia, Chaco, y conmueve al país.

“No sé si voy al saber cómo fueron lo últimos momentos de mi hija, sí que era una nena muy malcriada y nadie le levantó la mano, excepto él (César Sena) el 3 de mayo, que recién me entero, porque si no esto no hubiera pasado, me hubieran tenido que tirar a mí a la chanchería si yo me enteraba que le levantaba la mano, pero mi hija le dijo a un amigo”, relató Gloria a Cadena 3.

Y añadió: “El 3 de mayo la metió a la fuerza en la camioneta y le hizo una guillotina, que es una toma del arte marcial que él practica”.

“Mi yerno decía siempre ‘mi mamá (Marcela Acuña) es la que dice y Emerenciano (su padre) el que hace’, ‘si Emerenciano te quiere hacer desaparecer te tira a la chanchería y no deja ni los huesos’”, reveló.

Respecto al estado civil de Cecilia, Gloria indicó: “Yo tenía entendido que no se habían divorciado, él (César) eso le hizo creer eso a la madre, y la fiesta se canceló por el clima”.

“Nosotras por elección no veíamos televisión ni escuchábamos radio, no nos informábamos, Cecilia hacía reiki, creo que mi hija no sabía con quién se metió, yo creía que sólo era el hijo de un piquetero. Ahora la gente me informa”, comentó.

Sobre la relación de César y Cecilia, detalló: “Él mató a la única persona que se la jugaba por él, ella lo cuidaba, quería sacarlo de ese ambiente, no quería que tome y que fume, quería que fuera sano, le hacía una dieta libre de gluten porque tenía problemas estomacales, lo convencía de llevarlo al psicólogo, mi hija quería salvarlo, el error de mi hija fue amarlo, lo amaba muchísimo, tanto que se enfrentó a mí”.

“A mí al principio me cayó mal y ella me dijo ‘mami, me caso igual, lo amo’; delante mío era el novio ideal. En noviembre ella tuvo un atraso y le traía chocolatitos, le acariciaba la panza”, recordó aludiendo a la posibilidad de que Cecilia pudiera estar embarazada.

Volviendo a César, expresó: “Es un gran actor, esa gente merece el Oscar, Marcela Acuña salió a decir que no conocía a mi hija. Ellos usaban a los piqueteros, despreciaban a los piqueteros”.

“Tal vez a mi hija le hayan propuesto hacer algo que no iba con la ley, cosa que no hubiera aceptado, y tal vez por eso lo mataron”, especuló.

Respecto al clan Sena, opinó: “Papá mafia está protegiéndolos”.

Entrevista de Rodolfo Barili.