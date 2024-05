Preocupación por un posteo de Brian Fernández: "Sacame de este pozo por favor"

El futbolista de Almirante Brown, Brian Fernández, publicó este miércoles un mensaje en sus redes sociales que despertó preocupación a raíz del proceso de rehabilitación por adicción a las drogas que atraviesa desde hace años.

"Ayudame Dios, sacame de este pozo por favor", escribió el delantero exRacing en su cuenta de la red social Instagram. Lo hizo en un reposteo de una frase que decía "que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno".

Fernández se sumó a Almirante Brown a principio de año luego de una polémica salida en Morelia de México, club en el que fichó y en en que duró apenas un mes.

Preocupación por la publicación del jugador Brian Fernández. (Foto: Instagram/@brianfernandez_38)

En el equipo de la Primera Nacional B le dieron la posibilidad de continuar con su carrera profesional, como así también un acompañamiento para tratar su adicción.

“Me dieron mi departamento, mis cosas, me dijeron que me manejara a mi manera, que ellos no se van a meter en mi vida. Sí me van a acompañar en las decisiones que tome. Me hacen una vida muy tranquila, demasiado tranquila. Tengo que aprender a vivir conmigo solo. Es muy difícil que te puedan entender, pero que comprendan, puedan acompañarlo y no lo dejen solo. Lo más importante es no dejarlo solo. Si lo dejás solo, es peor. Si te alejás, es peor. Si no le escribís, es un daño”, expresó.

Brian Fernández lleva siete partidos disputados con Almirante Brown y marcó un gol. A lo largo de su carrera pasó por varios equipos del fútbol argentino como Defensa y Justicia, Racing y Sarmiento de Junín. A su vez, a nivel internacional se puso la camiseta de Metz de Francia, Unión La Clara y Portland Timbers.

