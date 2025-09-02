Carfentanilo y 24 muertos: inicia el juicio contra la banda de Mameluco Villalba

FOTO: Carfentanilo y 24 fallecidos en Puerta 8: inicia el juicio contra Mameluco Villalba y su banda

El juicio contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y su banda comienza hoy donde todos llegan acusados de vender cocaína con carfentanilo y provocar 24 muertes en Puerta 8 en febrero de 2022. Se trata de uno de los debates más esperados en torno al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

Son 27 los acusados. Mameluco Villalba, sus hijos Iván Gabriel y Luca Nahuel Baigorria, junto con decenas de miembros de la organización narcocriminal, que son juzgados en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín. En esta ocasión, están acusados de la venta de la droga adulterada y no de los fallecimientos y de los 80 damnificados que los médicos de la provincia lograron salvar.

Esto se debe porque la jueza federal N° 2 de San Martín, Alicia Vence, indicó durante la instrucción que, pese a que eran los dueños de la droga, no actuaron con intención. Ninguno de los acusados fue indagado por las muertes.

A esto se suma que Mameluco Villalba reconoció que la cocaína con carfentanilo la había vendido su organización y, tras enterarse de la masacre, ordenó que se retire la droga contaminada desde la cárcel.

De acuerdo al informe presentado por el medio Encripdata, “las partes tienen interés en profundizar sobre la ruta del carfentanilo para saber cómo este opioide sintético, utilizado como tranquilizante de elefantes, terminó siendo usado como sustancia de corte de la cocaína en el conurbano bonaerense”.

El tribunal estará integrado de los jueces María Claudia Morgese Martin, Silvina Mayorga y Walter Antonio Venditti, quienes darán inicio al debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la individualización de las imputaciones. El fiscal Carlos Cearras está a cargo de la acusación.

Durante el juicio se espera que pasen más de 300 testigos, entre ellos familiares de los fallecidos y sobrevivientes.

Masacre de Puerta 8

El trágico caso que sacudió a la provincia de Buenos Aires en torno al narcotráfico ocurrió el 2 de febrero de 2022 cuando decenas de vecinos de Puerta 8 y otros barrios de San Martín comenzaron a ingresar a los hospitales. Muchos llegaron muertos, otros lograron ser salvados minutos antes de sus decesos.

Las guardias estaban colapsadas y las imágenes eran más que tristes. En un comienzo ninguna autoridad sanitaria podía dar explicación del escenario que se vivía, hasta que lograron tratar a los pacientes con medicamentos para contrarrestar sobredosis por opioides.

Las pericias posteriores confirmaron que todos los fallecidos tenía carfentanilo y cocaína en su cuerpo, una dosis fatal, debido a que el opioide es 100 veces más potente que el fentanilo y la morfina.