Bullrich presentó sistema innovador para desbloquear celulares en casos criminales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el nuevo sistema de equipos de análisis forense UFED (Universal Forensic Extraction Device) para desbloquear celulares, extraer información y avanzar en investigaciones de casos criminales de alto impacto.

Bullrich remarcó que se incorporaron “30 nuevos equipos CELLEBRITE-INSEYETS”, que se suman a los 20 existentes: “En el país vamos a llegar a tener 50 equipos que amplían la capacidad operativa que tiene hoy la Policía Federal y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un 150 por ciento”.

La titular de la cartera explicó que el sistema accede a los teléfonos, extrae datos, decodifica, analiza, automatiza y clasifica la información, una serie de funciones que tendrán “una mayor eficiencia” en las investigaciones.

“Los nuevos jefes del DFI y del DFC llevan adelante, junto con el jefe de la Policía Federal Argentina, esta transformación de la PFA en una fuerza total y absolutamente dedicada a la investigación criminal y a la represión de las bandas criminales en la Argentina”, agregó.

Según la funcionaria, “con estos nuevos aparatos, lo que logramos es que el que las haga, las vaya a pagar, porque vamos a tener toda la información”, motivo por el que “los delincuentes deben saber que cada día estamos más preparados para que no puedan seguir cometiendo ilícitos y que estos queden impunes”, concluyó Bullrich.

La ministra estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el director de Ciberdelito, Santiago González Bellengeri; el jefe de la PFA, Alejandro Rolle; el director del DFI, Pascual Bellizzi y el director del Departamento Federal de Coordinación (DFC), Marcelo Farías.

Las funciones del UFED

Acceder a una mayor cantidad de dispositivos iOS y Android, incluso con sistemas de seguridad avanzados.

Extraer más datos en menos tiempo, con un 60% de incremento en volumen de información recuperada.

Analizar grandes volúmenes de evidencia digital de manera más rápida y precisa, reduciendo los retrasos en causas judiciales.