Bullrich presentó sistema innovador para desbloquear celulares en casos criminales
“Con estos nuevos aparatos, lo que logramos es que el que las haga, las vaya a pagar", dijo la ministra.
20/08/2025 | 16:42Redacción Cadena 3
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el nuevo sistema de equipos de análisis forense UFED (Universal Forensic Extraction Device) para desbloquear celulares, extraer información y avanzar en investigaciones de casos criminales de alto impacto.
Bullrich remarcó que se incorporaron “30 nuevos equipos CELLEBRITE-INSEYETS”, que se suman a los 20 existentes: “En el país vamos a llegar a tener 50 equipos que amplían la capacidad operativa que tiene hoy la Policía Federal y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un 150 por ciento”.
La titular de la cartera explicó que el sistema accede a los teléfonos, extrae datos, decodifica, analiza, automatiza y clasifica la información, una serie de funciones que tendrán “una mayor eficiencia” en las investigaciones.
“Los nuevos jefes del DFI y del DFC llevan adelante, junto con el jefe de la Policía Federal Argentina, esta transformación de la PFA en una fuerza total y absolutamente dedicada a la investigación criminal y a la represión de las bandas criminales en la Argentina”, agregó.
Según la funcionaria, “con estos nuevos aparatos, lo que logramos es que el que las haga, las vaya a pagar, porque vamos a tener toda la información”, motivo por el que “los delincuentes deben saber que cada día estamos más preparados para que no puedan seguir cometiendo ilícitos y que estos queden impunes”, concluyó Bullrich.
La ministra estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el director de Ciberdelito, Santiago González Bellengeri; el jefe de la PFA, Alejandro Rolle; el director del DFI, Pascual Bellizzi y el director del Departamento Federal de Coordinación (DFC), Marcelo Farías.
Las funciones del UFED
- Acceder a una mayor cantidad de dispositivos iOS y Android, incluso con sistemas de seguridad avanzados.
- Extraer más datos en menos tiempo, con un 60% de incremento en volumen de información recuperada.
- Analizar grandes volúmenes de evidencia digital de manera más rápida y precisa, reduciendo los retrasos en causas judiciales.
Lectura rápida
[Fuente: Noticias Argentinas]