FOTO: Boedo: se entregó luego de tomar de rehenes a su mujer y una niña

Un hombre tomó de rehenes a su mujer y una niña en un departamento del barrio porteño de Boedo; las víctimas fueron rescatadas y el agresor se entregó.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en un edificio situado en la calle Maza y Chiclana, donde testigos afirmaron que el atacante “agarró de los pelos” y obligó a la mujer a ingresar a la vivienda del octavo piso.

Un patrullero acudió al lugar y el implicado se atrincheró junto a las damnificadas amenazó con retenerlas si las autoridades no se marchaban.

En este contexto, Bomberos y personal del Grupo Especial de la Policía de la Ciudad concurrieron al inmueble a fin de entablar negociaciones con el agresor, quien se opuso de manera violenta.

Sin embargo, los brigadistas lograron salvar a las víctimas, mientras que los uniformados efectuaron la detención del hombre para trasladarlo a la comisaría pertinente.