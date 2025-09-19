Boedo: se entregó luego de tomar de rehenes a su mujer y una niña
El hecho ocurrió en un departamento de Maza y Chiclana.
19/09/2025 | 15:53Redacción Cadena 3
FOTO: Boedo: se entregó luego de tomar de rehenes a su mujer y una niña
Un hombre tomó de rehenes a su mujer y una niña en un departamento del barrio porteño de Boedo; las víctimas fueron rescatadas y el agresor se entregó.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en un edificio situado en la calle Maza y Chiclana, donde testigos afirmaron que el atacante “agarró de los pelos” y obligó a la mujer a ingresar a la vivienda del octavo piso.
Un patrullero acudió al lugar y el implicado se atrincheró junto a las damnificadas amenazó con retenerlas si las autoridades no se marchaban.
En este contexto, Bomberos y personal del Grupo Especial de la Policía de la Ciudad concurrieron al inmueble a fin de entablar negociaciones con el agresor, quien se opuso de manera violenta.
Sin embargo, los brigadistas lograron salvar a las víctimas, mientras que los uniformados efectuaron la detención del hombre para trasladarlo a la comisaría pertinente.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Boedo? Un hombre tomó de rehenes a su mujer y a una niña en un departamento.
¿Quiénes fueron las víctimas? La mujer y una niña fueron víctimas del ataque.
¿Cuándo sucedió el hecho? Ocurrió el viernes 19 de septiembre de 2025.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En un departamento en Maza y Chiclana, Boedo.
¿Cómo se resolvió la situación? Las víctimas fueron rescatadas y el agresor se entregó a las autoridades.
[Fuente: Noticias Argentinas]