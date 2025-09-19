En vivo

Sociedad

Boedo: se entregó luego de tomar de rehenes a su mujer y una niña

El hecho ocurrió en un departamento de Maza y Chiclana.

19/09/2025 | 15:53Redacción Cadena 3

FOTO: Boedo: se entregó luego de tomar de rehenes a su mujer y una niña

Un hombre tomó de rehenes a su mujer y una niña en un departamento del barrio porteño de Boedo; las víctimas fueron rescatadas y el agresor se entregó.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en un edificio situado en la calle Maza y Chiclana, donde testigos afirmaron que el atacante “agarró de los pelos” y obligó a la mujer a ingresar a la vivienda del octavo piso.

Un patrullero acudió al lugar y el implicado se atrincheró junto a las damnificadas amenazó con retenerlas si las autoridades no se marchaban.

En este contexto, Bomberos y personal del Grupo Especial de la Policía de la Ciudad concurrieron al inmueble a fin de entablar negociaciones con el agresor, quien se opuso de manera violenta.

Sin embargo, los brigadistas lograron salvar a las víctimas, mientras que los uniformados efectuaron la detención del hombre para trasladarlo a la comisaría pertinente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Boedo? Un hombre tomó de rehenes a su mujer y a una niña en un departamento.

¿Quiénes fueron las víctimas? La mujer y una niña fueron víctimas del ataque.

¿Cuándo sucedió el hecho? Ocurrió el viernes 19 de septiembre de 2025.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En un departamento en Maza y Chiclana, Boedo.

¿Cómo se resolvió la situación? Las víctimas fueron rescatadas y el agresor se entregó a las autoridades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

