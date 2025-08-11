"Boda narco" en Ibarlucea: extraditaron desde Paraguay a la pareja detenida

Una operación conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, Interpol y fuerzas federales concretó la extradición desde Paraguay de cuatro acusados, entre ellos la pareja cuyo lujoso casamiento en Ibarlucea terminó en una masacre: Esteban "Pinky" Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, requeridos por narcotráfico y vinculados al triple crimen de enero de 2022, cuando tres invitados a su boda —un matrimonio y su bebé de un año— fueron ejecutados en una emboscada.

El operativo, coordinado con la Policía paraguaya, incluyó también la entrega de Osmar Algarín Brítez y Ricardo Espínola Cañete, buscados por homicidio agravado en causas separadas.

El vuelo arribó primero a Rosario, donde Rocha y Leguizamón quedaron a disposición del Tribunal Oral Federal N°1, que los investiga por integrar una red de narcotráfico ligada a Olga "Tata" Medina, exlíder de puntos de venta de droga asociada a Los Monos.

Bodas de sangre

La noche del crimen, el salón de fiestas en Ibarlucea había albergado una fastuosa celebración narco, con lujos exhibidos en redes sociales. Pero horas después, cerca de las 4 de la madrugada, Mauro (35), su esposa (38) y su hija de un año fueron asesinados a tiros al salir del lugar. La investigación apuntó a una vendetta por deudas de drogas, aunque nunca se descartó que la pareja extraditada tuviera participación directa.

Tras el crimen, Rocha y Leguizamón huyeron a Paraguay, donde fueron capturados en enero de 2023 en un bar de Asunción, gracias a un pedido de Interpol. Su extradición, demorada por trámites legales, se concretó este lunes, marcando un avance en un caso que conmocionó a Santa Fe por su crueldad y sus vínculos con el narcotráfico rosarino.

La sombra de "Los Monos"

Los extraditados operaban bajo el mando de "Tata" Medina, una de las figuras clave del crimen organizado en Rosario, hoy encarcelada. Su red manejaba el tráfico en barrios como Empalme Graneros, zona históricamente controlada por Los Monos.

El triple homicidio de Ibarlucea reflejó la violencia endémica de estas estructuras, donde las deudas se cobran con sangre y las celebraciones pueden convertirse en trampas mortales.

Con los acusados ya en suelo argentino, la Justicia deberá determinar su rol en el crimen, mientras las familias de las víctimas esperan respuestas tras tres años de impunidad.