Arrestaron a tres hombres por un asesinato perpetrado en Quilmes

Oficiales de la DDI de Quilmes arrestaron a tres hombres, en el marco de la investigación por el homicidio de Leonardo Ezequiel Vence, perpetrado el pasado 25 de julio durante una “entradera”.

Los detenidos fueron identificados como ?Pérez Francisco alias “Sunchi”, Acosta Matias Julián alias “Ojito” y Gómez Mariano Facundo alias “Facu”, mientras que todos ellos son mayores de edad y serán indagados en sede judicial en las próximas horas.

El operativo, que incluyó allanamientos y el secuestro de un arsenal de armas, pasamontañas y la vestimenta utilizada en el hecho, desarticuló parcialmente una banda criminal que opera en San Francisco Solano y Almirante Brown.

El crimen se produjo cuando la víctima, de 46 años, escuchó ruidos en la planta baja de su domicilio, fue a verificar y encontró a un grupo de delincuentes, quienes habían forzado el ingreso a la vivienda, y uno de ellos le dio muerte con un disparo en el tórax.

Vence alcanzó a salir a la vereda, pero segundos más tarde se desplomó y falleció en el lugar. La investigación a cargo de la Delegación de Investigaciones (DDI) de Quilmes, contó con colaboración de oficiales de Seguridad de Quilmes, las tareas fueron claves para esclarecer el hecho.

A partir del análisis de las cámaras de vigilancia del municipio de Quilmes, la Justicia logró identificar a los delincuentes y establecer la ruta de fuga del vehículo en el que se movilizaban, un Toyota Corolla de color oscuro.

Con concluyentes pruebas recabadas, y bajo la instrucción de la Fiscalía N° 5 de Quilmes, a cargo de Jorge Saizar y Florencia Martínez, los funcionarios judiciales obtuvieron y ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento.

En el marco de estas diligencias, los policías lograron la detención de los tres implicados y el secuestro del Toyota Corolla utilizado en el crimen, al tiempo que incautaron una pistola calibre .45, balas de distintos calibres, pasamontañas, guantes y prendas de vestir que coincidían con las observadas en las filmaciones.

La policía continúa la búsqueda del cuarto implicado, que se encuentra prófugo mientras la Justicia revisa si los detenidos tienen antecedentes, esto podría agravar las penas de los acusados.