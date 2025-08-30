Alerta por la “dieta de las princesas”: advierten sobre sus riesgos

Un nuevo fenómeno viral en redes sociales está encendiendo las alarmas entre los especialistas en salud infantil. Conocida como la dieta de las princesas, esta tendencia, popular sobre todo en TikTok, propone consumir apenas 600 calorías diarias durante dos semanas, siguiendo desafíos que asocian cada día a una princesa diferente.

María Sánchez Calvin, médica especialista en Nutrición y Diabetes, psicología, neurociencias y jefa del Servicio de Obesidad del Sanatorio Méndez, explicó en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario la gravedad del fenómeno.



“Entra con la magia de Disney, con la sonrisa que nos generan las princesas, y con el peligro de estas dietas extremas. Por ejemplo, un día les toca Blancanieves y deben comer solo seis manzanas; otro día, les toca La Sirenita y solo pueden consumir agua”, detalló. La especialista destacó que estos desafíos apuntan a un público muy joven, incluso por debajo de la adolescencia, etapa en la que los niños reciben los mensajes de forma directa e inconsciente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sánchez Calvin advirtió que los efectos de estas dietas no son solo físicos. “Psicológicamente, genera culpa, restricción y odio hacia su propio cuerpo. Médicamente, puede provocar problemas graves en niñas prepúberes, como la ausencia de menarca, por la falta de tejido adiposo necesario para su desarrollo”, señaló. Además, alertó sobre la presión social que generan estas imágenes idealizadas, donde la delgadez extrema se asocia con belleza y éxito, mientras que el sobrepeso se vincula a atributos negativos.

La especialista también llamó la atención sobre el rol de los adultos y la sociedad en general: “Estamos en una cultura que enjuicia la forma corporal y los chicos aprenden de los grandes. La exposición a cuerpos idealizados en redes, la falta de talles adecuados en ropa o la presión social sobre la apariencia refuerzan estos mensajes dañinos”.



Sánchez Calvin recomendó fomentar la búsqueda de la realidad y no de la perfección, hablar con los hijos sobre los estándares irreales y acompañarlos en su relación con la comida y la imagen corporal. “Detrás de un cuerpo hay inteligencia, corazón, conducta, además de belleza. No todo pasa por la apariencia física”, concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.